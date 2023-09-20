來稿｜新加坡邁向「一個更包容的社會」

新加坡第九任總統尚達曼(Tharman Shanmugaratnam) 9月13日宣誓就任，意味着獅城邁向一個嶄新的社會開端。是因為這位印度族總統在競選期間，以「相互敬重」為競選口號來爭取各族群人民的支持。而新國選民在衡量三位總統候選人的才華能力後，投票支持尚達曼，他最終以高達七成的選票當選新一任總統。可喜可賀！然而，在三角戰中，尚達曼勝出並不意外，畢竟他在政壇上20多年，幾乎家喻戶曉他的從政能力。



來稿作者：陳文坪



回看9月1日是新加坡民選總統投票日。選民投票不但積極，而且也理智，不以種族為投票依據，而是以候選人的才幹，能為社會、社稷作出更大貢獻為考量。尚達曼這位少數族裔能以70.4%高票當選，說明新加坡族群融合、民主制度選舉、選賢與能等方面有了一定的碩果。

縱觀世界各地，每當選舉，族群是一大的課題，許多候選人都利用族群的身分作出「民粹」的煽動，社會也就此出現分裂。要彌合這道裂縫，卻需要花費更長時間也不一定能達到。

新加坡舉才是用 無黨派全民總統

反觀新加坡自1965年8月獨立後，政府在制定政策與施政方針都是一視同仁，公平、公正對待各族群人民，不會因某個族群佔大多數而獲得優惠或照顧。政府長期來推行的政策都是以「才幹、才華、能力、奉獻」為指導原則來舉才是用，不因族裔身分而加分或減分。

新國總統是沒有黨派的。任何人要參選總統，必須退出所屬政黨（如有）才能參選，當選後，成為全民總統。因此，在推動社會發展、社稷建設、關懷弱勢、籌集善款、文化文明、藝術體育、族群和諧中，扮演一股重要力量，更能獲得各界人民的支持與參與。歷屆總統在任內都積極參與社區、藝文、慈善、扶持弱勢團體等事業作出很大貢獻。

尚達曼以「相互敬重」為競選口號，以他的才華、能力，相信在任內會更努力、更用心、更關愛去推進各族群人民之間的「相互敬重」，讓獅城這個「城市中的花園」邁向更文明、更優雅、更宜居的社會。

曾任國際組織領導 為新加坡加分

總統對外代表一個國家的形象，能力強能在國際舞台加分；對內是團結各族人民、凝聚向心力「精神領袖」的象徵。尚達曼在當選總統前已擔任多個國際組織要職，他是首位受委出任國際貨幣基金組織的國際貨幣與金融委員會主席的亞洲人。他也受邀領導多個與金融和財政有關的國際組織，在國際上享有很高的威望。能擔任國際組織的領導職位，說明他具有才幹、能力、專業知識，以及奉獻的精神。現在出任總統，也為新加坡加分。

新加坡在政制的設計上有着自身獨當一面的遠矚。總統除了是國家元首外，也監管國家龐大的儲備金。政府如要動用任何國家儲備，從國庫提取資金須事先向總統作出「申請」說明何因。只有在總統批准下，方能動用國家儲備。例如2020年新冠病毒大流行，新加坡政府獲總統批准，動用400多億國家儲備來抗疫，是新國曆來第二次動用國家儲備金。這就是所謂的「雙鑰匙」制度。政府一把，總統一把，才能開啟國家儲備金鎖頭。

非華裔總理可以預見

尚達曼是印度族同胞，高票當選，說明新加坡選民的理智與成熟，不因候選人族群因素而受到影響，這一點確實難能可貴，也是國家團結的象徵。這如同過去新加坡國慶慶典主題「一個國家、一個民族、一個新加坡」的良好體現。

他在宣誓就職時說：「作為國家元首，總統一職在我國的治理體系中不屬於任何黨派。正因為總統超越任何政治鬥爭，他或她可以是國家的象徵，有效地團結所有新加坡人，不分種族、宗教，或其他差異。」

新總統、新風尚！新加坡在推進「打造一個更包容的社會」向前邁出了一大步。人民選出少數族裔出任新總統，給新加坡帶來新力量！在推動國民融合方面，各族人民之間必將更加和睦相處與敬重往來。

題外話，隨着尚達曼以高達70.4%的得票率在三角戰中勝出，今後少數族群能幹的人出任政府總理，已經只是時間問題了。新加坡華族雖佔73%的人口，在任人唯賢的制度下，對非華族人選出任政府總理比過去更能接受。在未來的一、兩代人裏，非華族同胞當選政府總理，是可以預見的。

作者陳文坪是新加坡時事評論人，關注新加坡、馬來西亞、中港台等地的政治時事和經濟民生。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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