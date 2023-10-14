來稿．香港地方志中心｜「古樹」不古？

相信不少人都聽過「古樹名木」，但古樹有多「古」？如何判斷古樹的年齡？要回答這些問題，可先從古樹名木的「入冊」條件說起。



來稿作者：蘇國賢



古樹名木冊是根據於2004年首次頒布的《註冊及保護古樹名木》工務技術通告而制訂，當中一甄選準則包括要為大樹；珍貴或稀有樹種；古樹（樹齡一百年或以上）；具文化、歷史或重要紀念價值，及樹形出衆。樹木只要合符其中一項，已有機會被選為古樹名木。若樹木本身具文化、歷史或重要紀念價值的樹木，如於1998年3月22日第一屆香港植樹日，由時任香港特首董建華先生於維園種植的一棵高山榕，在2004年9月8日開始設立古樹名木冊時，該樹雖然只是種了6年的小樹種，但已是「古樹名木」的一員。因此，名冊上的樹木可以是「古樹」，也可以是「名木」，兩者不一定要同時兼備。

樹齡達一百年或以上的古樹又有多少？現時只有8棵樹在名冊上列為百年古樹。要確定樹木年齡甚具挑戰，現時主要以相片及文獻等資料來估算樹木年齡，如在前政府總部的紫檀，估計樹齡已有170年。此外，部分樹木的樹幹的直徑與已知年齡的同種樹木比較，也大可以估算樹木的年齡，如九龍公園內擁有3.8米胸徑，於1997年被專家選為市區樹王的細葉榕，估計樹齡已逾200年。現時雖然有微鑽阻力儀等儀器協助分析年輪以鑑定樹齡，但對有特殊樹幹結構，如樹幹由大量氣根聚生而成、沒有清晰年輪的榕屬植物來說，便派不上用場了。因此，樹木的年齡一般以幼樹、成熟、衰老等年齡組別，而非確實年歲來表示。

截至2023年8月，香港被列入古樹名木冊的樹木共447棵。在2004年名冊建立時有樹527棵，過去的19年間共增加古樹名木40棵，但因染病、颱風吹倒、公眾安全等原因被移除的古樹名木卻有117棵之多。不少古樹名木在過去城市發展的過程中受到嚴重破壞，如彌敦道柏麗大道兩旁榕樹樹身的大樹洞，便是過往不當修剪所造成。古樹名木的管理要深入了解古樹名木的現況和問題，並改善生長條件，訂立度身訂做的管理計劃，才有機會減少古樹進修衰退期或出現嚴重結構問題的情況出現。

中國早於2001年已開始在全國城鄉進行古樹名木冊普查，記錄多達500多萬棵古樹，並訂立管理策略和繼續積極增加古樹資源。現時香港古樹名木冊只涵蓋政府土地，不少達古樹名木要求的樹木仍未得到足夠的保護和護養。擴大古樹名木冊涵蓋的範圍，加強「準古樹名木」的保護，讓古樹名木冊的樹木得以有所替補，才可讓香港古樹資源能維持下去。

作者蘇國賢是長春社總監。香港地方志中心邀請參與編撰《香港志．自然》的專家學者撰寫一系列趣味短文，介紹香港自然歷史的相關內容。內容僅代表作者個人觀點，不代表香港01立場。



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