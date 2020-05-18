香港缺乏樹藝師　樹木何所依？

元朗市民近日反映，朗屏邨內一棵生長良好的榕樹被斬去不少樹冠部分，懷疑此舉或是為了減少鳥類的聚集，而類似事件更非首次發生。元朗區區議員黃偉賢得知事件後，向管理公司作出跟進。管理公司解釋稱，定期修剪是為防止枝葉伸延至行人天橋內，但「懷疑係啲師傅唔想成日修，所以一下就修到咩都冇晒」。民間環保組織長春社總監蘇國賢則指出，將樹木去頂或截頂屬不當的修剪方法，又指為了減少鳥類聚集而把樹冠斬掉的做法，不但毫無作用，長遠而言還會影響樹木健康。為何樹木管理師傅會採取並不被認同的方式？

香港樹木管理面臨人手短缺且水平參差的問題。目前香港有樹逾百萬棵，持牌樹藝師卻不過千餘人。截至2018年11月，國際樹木學會香港分部中只有13人考獲註冊資深樹藝師認證，註冊樹藝師有1,090人，註冊攀樹師有107人。截至2019年，職業安全健康局顯示，政府及私人承建商轄下的修樹人員只有約400人，資深修樹人員更只有約三成。當前線的樹藝工人在可能欠缺正規及專業訓練下工作，不僅容易方法不當不利樹木生長，亦可能對他們自身和市民的人身安全造成威脅。

大榕樹位於朗屏邨八角廣場旁邊、有約2層樓高。（呂諾君攝）

專業人手的困境於欠缺培訓和職業前景不具吸引力有一定關係。目前，香港只有高等科技教育學院（THEi）提供唯一一個資助樹藝學士課程，2018年經聯招只收生82人。雖然職業訓練局及坊間有其他相關課程，但其專業資歷及課程質素參差。比如中華樹藝師公會會長歐永森稱，不少樹藝課程的導師非樹藝師出身，而學生則「好多訓練機構坐夠鐘就畀證書，無乜聽過有人係唔合格」，以至後來發現不少畢業生「畀條繩佢都唔敢爬、畀把鋸佢都唔敢用」，對樹藝知識一知半解。資深樹藝師歐永森亦指，相對香港的樹藝課程，英國三年制的樹藝學碩士課程，要求嚴謹，主力訓練分析、判斷及表達能力，非交學費及完成學分便一定保證畢業，故考海外證書的樹藝師在本港認受性較高。「樹博士」之稱的香港教育大學社會科學系（地理及環境科學）研究講座教授詹志勇則建議樹藝及園藝業學徒計劃方面，讓樹藝課程畢業生參與，經數年實戰後再考取相關牌照。

除了優質培訓的缺乏，詹志勇還認為樹藝師欠缺發展前景亦是吸引、留住人才的阻礙。比如2010年創立的發展局樹下的樹木管理辦，負責樹木管理政策的中央統籌及指導管理，倡導及協調各樹木管理部門，原因是樹木管理學科的一個良好發展前景，但該部門卻不斷萎縮。2016年2月樹木辦共有17個負責樹木管理工作的職位，到2019年時則只有13個職位，且並非全部受聘的人員都具備國際樹藝專業資格。

可以說，此次元朗榕樹慘遭「滅頂」正是香港樹木管理人才和產業不發達的惡果。2019年《財政預算案》，政府投放2億元設立城巿林務發展基金，推出措施鼓勵學生修讀樹藝課程等，培養更多專業樹藝人才。這一亡羊補牢之舉的果效如何，仍要看政府的具體實施與態度轉變。比如發展局局長黃偉綸曾指政府會檢討樹木辦管理組的職責、組織架構和人手編制，然而一年有餘仍未有具體回應，讓人覺得仍未夠重視。因此，政府更應做好帶頭領率，重視樹木管理人才的培養與發展，包括資助更多專業課程、對外交流機會，以及增聘政府樹藝師，一來建立更良好的專業前景，二來較少價低者得的投標制度下，良莠不齊的外判以致「亂剪樹」頻生。這樣才能讓香港的「樹」有所養，「鳥」有所依。