逾170萬棵樹　僅靠樹木辦13人監督　香港需更多樹藝師

立法會6月公布《選定地方的樹木管理政策》研究報告，指出政府樹木管理的制度框架、規管架構、私人土地上的樹木管理及人力發展的不足。本港樹木管理政策的中央統籌機制，以及各政府部門的樹木管理事務的協調，是由發展局工務科轄下的樹木管理辦事處（樹木辦）負責，但其編制規模小，樹木支援隊伍只有13個職位，署任逾年的總監高韻儀亦沒有樹木管理或園境專業資歷。鑑於過去數年本港塌樹個案不少，甚至造成人命傷亡，政府應盡快檢討樹木辦架構及職能，並配合樹藝師註冊制度、資歷架構及人手規劃，加強樹木管理的服務質素。

樹木辦13人監督超過36個部門

本港在政府土地上的樹木，由不同部門採取「綜合管理方式」，各自據其設施及土地範圍負責管理。據立法會研究報告，目前九個核心樹木管理部門負責約170萬棵樹，當中，康文署及路政署負責的樹木較多，分別有約600棵。另外，據政府的財政預算，2018年約有42萬棵由政府種植的樹木。

政府於2010年3月在發展局工務科轄下成立綠化、園境及樹木管理組，當中設有樹木辦，擔當中央統籌及指導管理政策，倡導及協調各樹木管理部門，其職責包括監督各部門的前線工作、 進行內部審核、抽查部門人員所填寫的樹木檢查報表等，亦會就性質複雜和涉及多個部門的個案提供意見，負責提供行業培訓、頒布指引及良好作業方式、研究技術，以及加強公眾教育和社區參與等。

各樹木管理部門及樹木護養數目 (來源：立法會文件）

然而，樹木辦的編制規模小，近年更有縮減人手之嫌。2016年2月樹木辦共有17個負責樹木管理工作的職位，發展局上周五（9日）回覆查詢時指，樹木支援隊伍設有13個職位，而並非全部受聘的人員都具備國際樹藝專業資格。

2014年審計報告曾指辦事處人手緊張，或因培訓工作由大多數專業人員直接參與，加上培訓課程的行政工作量，難以平衡其他緊急職務。樹木辦本身需處理的職務繁多，政府須盡快檢討其人手編制，以確保長遠發展。

總監資歷受質疑 樹藝專業化欠人手規劃

再者，管理組主管及樹木辦總監兩職在過去數年曾多次出缺，政府去年五月調派土木工程拓展署的高級土力工程師高韻儀擔任樹木辦總監一職，不過她資歷備受質疑。報道指高韻儀在科技大學修讀土木結構工程，亦曾在城市大學修讀仲裁，其專長是斜坡安全和監管爆炸品運輸及使用，未合乎政府對總監有生物學、林木學或園境建築學位的公開招聘要求，有議員批評此予人外行領導內行之感。

當時發展局局長黃偉綸指樹木辦總監屬臨時任命，政府會檢討管理組的職責、組織架構和人手編制，當中會審視和考慮管理組主管及樹木辦總監兩個職位的資歷要求和聘任安排，承諾約6至9個月檢討完結後或會作調整，包括有可能就總監職位進行公開招聘，但當局遲遲未公布檢討結果，至今已超過一年，發展局日前回覆指現正按內部程序審視檢討結果和建議。

政府過去一直未對樹藝及園藝業人員作人手規劃，甚至未有統一註冊制度，欠缺明確的專業地位和清晰的晉升階梯。政府雖在2018年的《施政綱領》中，提出研究設立樹木管理人員註冊制度，發展局已制訂樹藝及園藝業的《能力標準說明》草擬本，正就註冊制度的向業界諮詢，但在行業專業化上，相關的本地培訓仍未配合。

本港樹木管理面對人手短缺、流失率高，職業安全健康局調查指出，目前政府及私人承建商轄下的修樹人員只有約400人，只有約三成是資深修樹人員，其餘的是經由資深員工傳授修樹技巧的「半熟手」技工或新人，當前線的樹藝工人在可能欠缺正規及專業訓練下工作，或會對他們自身和市民的人身安全造成威脅。報道指截至去年11月，國際樹木學會香港分部中只有13人考獲註冊資深樹藝師認證，註冊樹藝師有1,090人，註冊攀樹師有107人。

長遠而言，政府須從課程更新着手，2009年政府曾指樹木辦下的培訓委員會會與本地的專上教育院校、職業訓練局、建造業議會訓練學院等機構研究提供更多相關培訓課程。不過，過去十年有關工作的進展緩慢，現時全港只有香港高等科技教育學院（THEi）提供唯一一個資助樹藝學士課程，去年經聯招收生82人，雖然職業訓練局及坊間有其他相關課程，但其專業資歷及課程質素參差，政府應考慮設立專門的園藝種樹學院，或增加相關資助學士課程，就本地樹木護養及政策提供專門訓練。