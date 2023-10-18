黃冰芬｜區議會參選人必須是堅定的愛國者

新一屆區議會一般選舉提名期周二（17日）起正式展開，至本月30日結束。連日來已有多個政黨、政團或獨立人士宣佈參選計劃，當中民主黨表示擬派人出選，還自稱符合「愛國者」標準。眾所周知，新選制下區議員包括區會參選人都必須是堅定的愛國者，「忽然愛國」的政治投機者又怎能逃過「三會」成員和選民雪亮的眼睛？



來稿作者：黃冰芬



從今年5月初特區政府公佈的完善地區治理建議方案，到7月立法會通過的《2023年區議會（修訂）條例草案》，再到後來條例的刊憲和落實，整個區會改制過程都強調堅守「愛國者治港」、維護國家安全、行政主導等重大原則，讓區議會回歸基本法規定的本位，有效提升地區治理水平。其中，「愛國者」是對所有有意參選者最基本的要求，任何假稱「愛國」、實則反中亂港的組織和人士，絕不為新選制所容。

回看民主黨的「往績」，亂港禍港劣跡斑斑。2019年以來，他們在「修例風波」中與激進暴力分子、外國反華勢力勾連，為「黑暴」推波助瀾；在國安法實施後，部分黨員或前黨員也組織參與了非法「初選」，其中多名骨幹或被警方拘捕、或畏罪竄逃海外。更諷刺的是，該黨今次擬參選的6人名單裏，包括黨主席羅健熙在內的5人，均曾於前年因拒絕宣誓擁護基本法及效忠特區而辭任區議員。凡此種種，哪一點談得上愛國愛港？那些反中亂港的行徑，更與維護國安背道而馳。

根據基本法第97條，區議會是「非政權性的區域組織」，「接受特區政府就有關地區管理和其他事務的諮詢，或負責提供文化、康樂、環境衛生等服務。」然而，區議會逐漸被全面政治化，從上一屆區選開始，整體運作幾近癱瘓，民主黨一手造成，自食其果，與人何尤？宣誓風波後，大批區議員棄職而去，特區政府對基層實施的撥款、防疫等政策受到很大影響，許多社區居民的聲音難以向上反映……此等亂象背離了區議會為民服務的初心，更談不上符合行政主導的原則。

多年來，民主黨的所作所為早已被市民看穿，如今又欲故伎重演博「同情票」，但只要對標一下「愛國者」等數項基本要求，非但不達標，更是典型的反面教材。因此，區選提名期內，他們若顆粒無收，無法入閘，也是咎由自取、與人無尤。

作者黃冰芬是港區全國人大代表、香港再出發大聯盟總主任。文章僅代表作者個人觀點，不代表香港01立場。



「01觀點」歡迎投稿，來函請電郵至01view@hk01.com。來稿請附上作者真實姓名及聯絡方法。若不適用，恕不通知。