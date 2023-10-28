來稿﹒香港地方志中心｜先進的細菌測試技術是找到健康的關鍵

有研究指出，單單在一立方米的空氣中，已含有過萬種細菌，細菌的體積極細，人類只能在顯微鏡下對它們作出觀察。細菌亦是地球上數量最多的一種生物，而且種類眾多，它們廣泛地分布在不同環境中，與現代人類生活有密不可分的關係。



來稿作者：曾顯鋒



香港第一所專為公共衞生和醫學化驗而設立的檢驗所是位於上環堅巷，於1906年啟用的舊病理學院（又稱「舊病理檢驗所」，原名為「細菌學檢驗所」），當時的檢驗所只具備最基本的細菌檢驗技術，但隨着科技發展，我們現時已有不同的先進技術去檢測細菌。

細菌培植（俗稱「種菌」）是將檢測樣本放到特定培養基上培植細菌的方法，培養基內含有細菌生長時所需的營養，只要把培養基放於適合細菌生長的溫度和環境下，細菌便會形成肉眼可見的菌落，然後根據菌落形成的特性，例如形態、顏色、氣味等，以及不同生物化學反應或細菌蛋白便可以鑑定出細菌的種類。例如在測試泳灘水質時，我們會把收集到的水樣本進行「種菌」，再以獲得的大腸桿菌菌落數量去計算樣本內含有多少大腸桿菌，從而評估水質。

另一種較新的細菌測試就是核酸測試（PCR），核酸測試透過偵測樣本中有否含有細菌獨特的基因物質去確定細菌的存在及快速辨別細菌的種類，過程中不需要培植細菌，相對傳統的「種菌」方法，核酸測試能夠更快速，更準確地檢測細菌。例如在醫院內，當病人的病情非常危急，核酸測試便是一個合適的測試方法讓醫生可以盡快得知病人感染到的是哪一種細菌。

次世代基因測序（NGS）是目前最新的檢測技術，透過對樣本內所存在的核酸進行大量基因測序，再把獲得的所有細菌基因資訊與基因資料庫作比對分析，從而得出樣本內所有細菌的種類和比例等資訊。過往的細菌測試主要以「種菌」為主，由於過程需要培植細菌，測試往往需要用上數天才能完成。

近年核酸測試在本地的應用越趨成熟和普及，現在的細菌測試只需要數小時便能得到結果，一但發現樣本內含有由能夠引發重大疾病的細菌存在，便能夠即時對症下藥，及早把問題根治。

在這個細菌與人類生活密不可分的世代，快速而準確的細菌測試技術或許就是我們找到健康的關鍵。

作者曾顯鋒博士是註冊醫務化驗師、香港理工大學訪問講師、香港大學專業進修學院客席講師。香港地方志中心邀請參與編撰《香港志．自然》的專家學者撰寫一系列趣味短文，介紹香港自然歷史的相關內容。內容僅代表作者個人觀點，不代表香港01立場。



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