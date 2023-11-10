來稿｜提升安老服務的五個建議

行政長官李家超早前公布了任內第二份施政報告，然而，筆者認為在安老方面提出的措施對於長期、中期和短期三個層面的成效都顯得有限，並未充分滿足市民和社會各界對安老議題的殷切期望。儘管政府強調了「居家安老為本，院舍照顧為後援」的方針，以及對應人口高齡化的承諾，實際上，政策的內容似乎過於口號式，並未深入解決現實挑戰和危機。



來稿作者：鄺卓睿



事實上，政府可從其他國家的經驗中汲取教訓和取得成功的秘訣，特別是日本和韓國，這兩個國家在安老服務和人口老化應對策略方面有許多值得參考的成功及失敗案例。另外，政府需要承認香港在安老事務上明顯是嚴重滯後，而這份施政報告反映出社會福利署在提出政策方案方面存在嚴重不足，尤其是在安老服務領域。關於如何提升安老服務方面，筆者提議以下四項建議，供政府參考。

建議一：重視社署職員及前線社工的貢獻和需求

社署應該更加重視前線社署職員和社工的貢獻，他們是提供安老服務的關鍵人員。政府應該增加地區福利辦事處的數量，提升前線社署員工的服務質素，並建立支援前線職員和社工的心理、法律、倫理和職涯輔導服務。政府應該提供專業培訓和持續教育，以提升他們的專業知識和技能，使其能夠跟上社會服務領域的最新發展。此外，政府應該與大學合作，建立針對前線和社署管理層員工的培訓課程，以開拓眼界和提升管理質素，有效地提升社署特別是安老護理服務的質素。

在前線社工和社署員工的工作條件方面，政府應該採取以下措施，以改善他們的工作環境和工作負擔。首先，政府應該建立一個專門為社工提供支援和資源的網絡。這個網絡可以包括培訓、心理支援、專業指導等方面的資源，以幫助社工更好地應對工作中的壓力和挑戰。其次，政府應該增加前線社工和社署員工的人數，以應對不斷增長的安老服務需求。這樣可以減輕他們的工作負擔，確保每位長者都能夠得到適當的關注和支援。第三，政府可以建立一個專門為前線社工提供輔導和支援的熱線。這個熱線可以提供情感支持、專業建議和解決問題的幫助，以幫助社工應對工作中的壓力和挑戰。

另外，政府可以成立一個專門的工作小組，負責檢討前線社工的工作情況，確保每個個案都獲得適當的關注。這個小組可以提供對社工的支持和指導，確保他們能夠有效地處理個案，並保持生活平衡和身體健康。最後，政府應該讓前線社工參與制定和規劃新服務或改進現有服務的過程。這樣他們的經驗和專業知識可以被納入政策和計劃中，確保服務更貼近實際需求，並提供更好的支持給長者和其照顧者。

這些措施可以幫助改善前線社工和社署員工在安老服務方面的工作環境，確保他們能夠提供更好的支援和關懷給長者和其照顧者，同時也有助於提高安老服務的質素。

建議二：倡導多元資源合作，以拓展安老服務的可持續性

傳統上，政府在提供安老服務時主要依賴政府資金，但筆者認為有必要轉變思維，以更具靈活性和可持續性的方式擴展安老服務。筆者建議政府積極推動多元資源合作，將社會資本納入安老服務的發展中。

這種合作可以包括與私營企業、非政府組織、社區組織和志願者團體等不同實體的合作。政府可以考慮為參與提供安老服務的實體提供一些誘因，例如稅收優惠或資金支持，以鼓勵他們參與這一領域，並提供創新的解決方案。政府也可以積極探索公私合作模式，將私營企業和非政府組織納入安老服務（非安老院舍及長者日間護理中心）的提供服務單位。這可以透過設立合作協議、合作計劃和資助項目來實現。私營企業可以提供專業的管理和運營經驗，同時政府可以提供監管和資金支持，以確保服務質素和標準。

另外，政府可以鼓勵社會創新，以解決安老服務中的挑戰。這可以通過舉辦社會創新競賽、提供研究和發展資金，以及舉辦創業支持計劃等方式實現。社會創新可以帶來新的解決方案，並提高服務效能和可持續性。

最後，政府可以促進安老服務生態系統的發展，鼓勵不同實體之間的合作和互動。這可以包括建立信息共享平台，以提供更全面的服務信息和資源，並促進合作夥伴之間的交流和協同作業。政府更可以鼓勵長者參與安老服務的規劃和評估。這可以通過成立長者諮詢小組、舉辦公眾諮詢會議，以及提供培訓和支援，使長者能夠參與決策過程，確保服務更貼近他們的實際需求。

這些多元資源合作不僅有助於提高安老服務的可及性和質素，還有助於建立更具商業可行性的模式，吸引更多參與者參與安老服務的提供。同時，它也有助於分擔政府的財政負擔，實現更經濟高效的服務提供。這種合作模式可以為香港的安老服務帶來更多可持續的發展機會，並確保長者能夠獲得更全面的支持和關懷。

建議三：提升「長者社區照顧服務券計劃」的效能和服務質素

為了提高「長者社區照顧服務券計劃」的效能和服務質素，社署應該采取以下措施：第一，政府應改善服務券計劃的資訊系統，使之更為簡便和數位化。這將有助於簡化申請程序，提高處理效率，並為長者及其照顧者提供更容易查閱社區券使用情況、計算付款級別、尋找認可的服務提供者，以及查看服務時間表的方式。

其次，筆者認為政府須延長長者日間護理中心的開放時間，以更好地滿足照顧者的需求。這可以提供更靈活的安排，讓照顧者可以更容易地安排長者的日間照顧，並為他們提供所需的支援。再者，社署應檢討長者日間護理中心及服務券使用單位的監管標準，以確保相關服務質素符合社署的要求。這樣的監管提升將有助於確保每個長者日間護理中心都提供高水平的照顧服務，並增加公眾對這些中心的信心。

建議四：積極推動「居家安老與照顧者雙為本」的方針

筆者認為政府須確立「居家安老與照顧者雙為本」的方針，而非只是以居家安老及長者為本的方針。政府須明白照顧者在安老服務方面扮演關鍵角色，支持所有長者的服務和需要。然而，政府在這方面的掌握力度是仍有不足之處。因此，筆者再三建議政府應該建立一個照顧者流動數據庫，以追蹤和評估照顧者的數量、需求和情況，甚至是有助政府設立根據照顧者需要的特別量度的「照顧者津貼」，以彌補他們在照顧長者方面的成本和負擔。政府還可以提供培訓和職業發展機會，以幫助照顧者提高照顧技能和就業前景。這將有助於政府更好地了解照顧者的需求，並采取相應的政策和措施，以提供他們所需的支持和津貼。

建議五：推動銀髮社區發展

另外，政府應積極推動銀髮社區的概念，以建立更適合長者生活的社區環境。這一概念的實行可以對長者和整個社區帶來多重好處。當中包括：第一，政府可以投資於改善社區設施，使其更適合長者居住。這包括提供更多的無障礙入口、設立長者友好型交通設施，以及增設長者休憩區域。改善社區設施可以提高長者的生活質量，同時也為整個社區創造更宜居的環境。第二，銀髮社區應該提供各種社交活動和文化娛樂選擇，以滿足長者的不同需求和興趣。這可以包括舉辦社區活動、藝術展覽、音樂會和健康促進活動。這樣的環境有助於長者建立社交聯繫，減輕孤獨感，並保持活躍的生活方式。

另外，政府應該加強社區醫療和護理設施的建設和資源分配。這包括提供便利的醫療診所、長者日間照顧中心和康復設施。這樣的設施可以為長者提供便捷的醫療和護理服務，同時減輕醫療體系的負擔。最後，政府可以推動銀髮經濟的發展，促進長者參與經濟活動。這包括鼓勵長者參與志願工作、提供長者友好型的就業機會，以及支持長者創業。這樣的舉措可以幫助長者保持經濟獨立性，同時也為社會和經濟創造價值。由此可見，政府能夠推動建設銀髮社區，符合香港社會整體發展需要。

總括來說，政府需要深刻認識到安老服務的重要性，不容忽視這個迫切的問題。政府不能再錯失解決這方面問題的機會，因為時間不等人，而政府在安老服務方面明顯地處於嚴重的滯後狀態。相關的制度和可持續性發展方面亦存在不足之處。因此，政府需要積極採取行動，采取上述建議，以確保香港的長者能夠享受到更好的安老服務，提高他們的生活質量，同時為未來的安老挑戰作好準備。這不僅是對長者的承諾，也是對整個社會的責任，確保每個人都能夠老有所養，活得有尊嚴。

作者鄺卓睿是香港群策匯思常務理事，澳洲國立大學碩士，曾在澳大利亞國際事務研究所工作。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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