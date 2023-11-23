仲點論政｜香港可發揮「乒乓外交」功能

縱觀當今政治環境，中美關係無疑是最重要的議題。無可否認，現在的中美關係絕對不是「蜜月期」，雙方關係非常緊張。但是，如果我們從宏觀的歷史角度來看，現在的緊張遠遠比不上建國後的中美關係。如果那時候的兩國都能走出困境，筆者對於現在的問題可以順利解決，是非常樂觀的。



來稿作者：劉仲恒



自1949年建國以來，中美關係一直處於冷戰、貿易禁運和外交上互不理睬的陰影下。雙方不是沒有接觸，可惜的是，「接觸」是發生在韓戰期間的戰場上。直至中美建交，美國官方代表團一直沒有踏足中國。後來，在1971年日本名古屋舉行的世界乒乓球錦標賽上，發生了讓人津津樂道的「乒乓外交」事件。當時毛澤東主席主動邀請美國乒乓球隊訪問中國，此舉震驚了世界，但也促成了其後的中美關係正常化。

今天，中美已是建有正式邦交的國家，在外交上不揪不採的日子已經一去不復返了。但那是不是就意味著「乒乓外交」已再無用武之地了呢？對於這種看法，筆者不以為然。當下的中美關係自貿易戰以來異常緊張，所以「乒乓外交」還是很有市場價值的。至於途徑方面，香港一向以「背靠祖國，面向國際」的國家門戶身份自處，現在如果要進行新的「乒乓外交」來提升中美關係，除了香港，又捨我其誰呢？

當年「乒乓外交」的功能，就是把中美兩國從零交流、零互動，轉化成為有交流和互動的狀況。所以，交流和互動對於改善和促進任何兩國的關係，都是非常重要的。香港有的是中西薈萃、開放而獨特的文化背景和強大的法治體系，對於中美雙方都可以找到共同點，因此自然成為了促進中美交流的最理想選址。

政府之間自然有他們的官方聯繫，筆者認為香港要發揮的「乒乓外交」功能，應該是在政治以下的層面和領域。藝術文化交流是一個很好的途徑，而近年來相繼在西九建成的眾多頂尖博物館和音樂廳，為這種交流提供了場地。想深一層，香港深耕中美藝術文化交流，不但可以促進中美雙方的互動，也會因應更多的旅客和國際關注而提升本港的經濟和軟實力，實在是一舉兩得。

體育交流也非常重要，而且跟當年的「乒乓外交」性質相同。啟德體育園項目進行得如火如荼，除了可以為2025年在粵港澳三地合辦的第15屆全國運動會做場館，也可以用來舉辦中美之間的體育交流活動。

歸根究底，我們不要小看非政治層面的交流。想當年，中美關係破冰不也是靠一個體育比賽嗎？如果只是等待著官方的正式溝通，還不知要等到何年何日。現在，如果香港在民間的層面發揮力量，必能有助中美關係重回正軌，筆者對此充滿信心。

作者劉仲恒是放射科專科醫生、香港大學公共衞生碩士、團結香港基金顧問。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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