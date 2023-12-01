來稿｜年度漢字　「亂」象叢生？

2023年只剩下1個月，大中華區域都會選出漢字代表字來說明這一年發生的事件。縱觀大中華區的華文媒體，馬來西亞漢文化中心主辦的2023年度漢字第一階段的「十大候選漢字」已在11月5日公布，昌、安、穩、米、貴、缺、綠、詐、亂和難字脱穎而出，晉級到第二階段年度漢字投選。至於哪個漢字最能表達、概括一年裏發生的事件呢？不久後就會揭曉。



來稿作者：陳文坪



在這「十大漢字」裏，多少也能說明今年所發生的大件事。回看今年從年頭到年尾，世界局勢都是一片大亂，從西方到東方都有。因此，筆者認為，「亂」字應能代表今年的十大漢字。

俄烏戰事從去年二月打到今年，除了傷亡慘重外，戰火蹂躪之處，不是斷瓦殘垣，就是一片狼藉，而至今雙方沒有停火的跡象。國際油價與食物價格飆漲，幾乎對所有國家都有影響，特別是對發展中國家及人民的衝擊更大。造成的亂象叢生，處處可見。如斯里蘭卡的通脹率高達20%，其中食物價格上漲30%。燃油供應短缺導致大停電，民怨四起，最終引爆反政府示威。其主權債務也出現違約，只好求助於國際貨幣基金組織的援助。

COVID19大流行三年後，世界各國的防疫政策早在去年下半年就逐步走向打開國門迎客。然而，中國大陸卻還是以「動態清零」為防疫最高指導原則。但在去年12月卡塔爾「世界盃旋風」的吶喊與吹襲下，加之許多高校出現「白紙運動」。今年初，中國也不得不放棄堅持三年的「動態清零」政策。

但在沒有預先充分準備下，中方採取「開放式」手段一下子全部放開，導致染病人數迅速攀高，人們搶購與疫情相關的藥品與防護品，使供需瞬間出席失衡。一些人跑了整個區域連基本的退燒藥也無法買到。連某外交官的夫人也在網上抱怨，到藥房要買點退燒藥，卻是空空如也，空手而歸。這種造成的供需混亂、人心亂象，現在回憶起來，應該還是心有慼慼焉。

今年10月7日，巴勒斯坦哈馬斯組織，以5000多發火箭炮突襲以色列，造成數千人死傷，並挾持數百人為人質，驚醒了以色列、國際社會。以色列也隨即加以空襲反擊，造成的死傷更是不計其數。不但如此，以色列也揮軍加沙進行地面戰。戰爭的破壞性是難以估量的，滿目瘡痍，亂七八糟是當今加沙的寫照。醫院、救護車被炮擊、兒童傷亡等報道不時出現在媒體的顯眼版頁。七年來，以哈衝突再次引發中東動盪，可以說給國際社會添亂。而這一亂象，對亞洲的衝擊，更超越於俄烏戰事。是因為，裏面摻雜了族群、宗教、文明的衝突。是值得各國政府多加提防，謹慎處理的大事件。

而東南亞的緬甸，今年也一派亂象。最近一段時間政府軍與少數民族地方武裝組織的衝突，不但造成許多傷亡，也造成當地平民百姓流離失所，更甚的是進一步燃燒到中緬邊界。緬甸軍人政府在對付少數民族武裝組織也有「力不從心」的狀態。這一短時間裏難以解決的內部矛盾，給東盟組織添亂，也給亞洲周邊國家添亂。

然而，相對於亂，求穩是各地區人民對嚮往美好生活的最基本要求。而政治穩定是一切穩控、維穩的關鍵要素。只有政治穩定，政府才能全力以赴，處理包括民生所面對的各種問題。從廣義來說，唯有穩字當頭，國家才能邁向繁榮昌盛、社會才能讓人民安居樂業；唯有穩定，經濟才能進一步發展，國庫才能增加收入，政府才能撥出更多資源投資到公共建設上，來造福人群。

政治穩定，社會繁榮，人人有工作、有收入、有飯吃，詐騙就自然減少。誰願意與法律過不去呢？當政治不穩時，一切的難題疊加起來，要解決就越困難，越困難就越難處理。要處理，就須花費更多資源。而資源卻是那麼有限的。

2023年未見揚眉「兔」氣，國際社會反而是「亂象叢生」。從俄烏戰事持續近兩年，到中東以哈衝突，以色列揮軍加沙，再到緬甸內部民族矛盾出現，都說明短時期內難以結束亂局。如何給國際社會一個平和的局面？唯有棄「亂」方能求穩，漢字傳心聲，是筆者的祈盼。

作者陳文坪是新加坡時事評論人，關注新加坡、馬來西亞、中港台等地的政治時事和經濟民生。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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