楊莉珊｜所謂《認證法案》損人不利己

美國眾議院外交事務委員會通過《香港經濟貿易辦事處認證法案》，法案主要內容是若總統確認香港經貿辦不符合在美國目前享有的特權、例外和豁免，香港經貿辦將需要關閉。



香港特區政府的聲明指，該法案違反事實，以政治目的抹黑並攻擊香港特區駐美國經濟貿易辦事處，在推動港美之間互惠互利經貿關係及文化交流的工作，以誤導手法誘使要取消有關經貿辦的特權豁免待遇，甚至關閉經貿辦。特區政府嚴正促請美方不再違反國際關係的基本準則，立即停止對香港特區的政治抹黑攻擊和干涉香港事務。



來稿作者：楊莉珊



「一國兩制」的施行及香港在「一國兩制」下的獨特優勢為全球所肯定，香港國安法止暴制亂的成果國際社會亦有目共睹。香港駐美的三個經貿辦亦與當地社會各界保持緊密聯繫，實現不同範疇的務實合作，是互利共贏的事。今次美方通過所謂法案完全是又一次的政治抹黑工程，其指控更是無視事實荒謬至極，筆者嚴正促請美方立即停止對香港特區的政治抹黑攻擊和干涉香港事務的無恥行爲。

美方所謂所謂《香港經濟貿易辦事處認證法案》，本就是以國內法粗暴幹涉中國內政的荒唐霸道之舉。現在少數美政客企圖以此為理據混淆是非、顛倒黑白，狂妄攻擊香港國安法，赤裸裸幹涉香港法治和司法獨立，實在是打錯了算盤，滑天下之大稽。

香港特區一直按「一國兩制」原則與世界各地建立和維持經貿關係，根據《基本法》及當地法律，在全球設立14個海外經貿辦，而美國在港享有重大的經濟利益，美國對香港的貿易順差過去十年達2849億美元，是其全球貿易夥伴中最高，有超過1200家美國公司在港設有業務，若美方一意孤行，藉所謂《香港經濟貿易辦事處認證法案》破壞港美本應互惠互利的關係，最終會損害美國及其企業的利益。

提出議案的美國共和黨參議員盧比奧聯同民主黨參議員默克利，盧比奧一貫反華，早已臭名遠揚。有關法案以競爭之名，行遏制之實，塞入反華政客炮製的涉港負面內容，顛倒黑白、混淆視聽，充分暴露美政客打「香港牌」遏制中國發展的險惡用心。

香港《國安法》扭轉了黑暴亂局、終結了「港獨」猖獗，推動香港發展重回正軌，開啟良政善治新篇章。任何不帶偏見的人都能看到，隨著香港國安法有效實施、新選舉制度的成功實踐，香港正走出「泛政治化」漩渦，走上優質民主、實質民主之路，呈現民眾安居樂業、社會海晏河清的全新氣象。現在香港正處於從由亂到治走向由治及興的關鍵時期，廣大市民對香港光明前景充滿希望，國際投資者也用實際行動為香港發展投下信心票。

香港是美國最大的貿易順差來源地，是眾多美國企業投資興業的寶地。特區經貿辦事處是香港特區政府在海外設立的經濟和貿易機構，其成功順利運作，有利於擴大香港同有關國家及地區的經貿務實合作，是互利共贏的事。美方少數政客置國際社會在港共同利益於不顧，處心積慮炮製涉港惡法，將經貿問題政治化、工具化，服務的是一己政治私利，包藏的是「以港遏華」禍心，暴露的是霸道霸淩霸權嘴臉。

美政客如果一意孤行、執意推進有關法案，到頭來損害的是美方自身利益，破壞的是美方自身信譽，只會搬起石頭砸自己的腳。中方絕不接受任何威脅恫嚇的霸淩行徑，必將採取有力措施堅決捍衛自身主權安全發展利益。

作者楊莉珊是全國政協委員 中國香港（地區）商會會長。文章僅代表作者個人觀點，不代表香港01立場。



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