來稿｜從祖父節看跨代共融政策方向

今年中港兩地通關政策實施，筆者終於有機會多到大灣區遊走。通關以來除了到大灣區吃喝玩樂，最高興是可以見見多位在內地的親友，特別是已在深圳安老的祖母。筆者首次坐上往福田口岸的高鐵，全程僅需14分鐘，連帶到達於南山區下榻的酒店，也不需20分鐘，深切體會到大灣區「一小時生活圈」的便利。 很高興居於深圳安老院的祖母雖然年事已高、行動略為不便，但大概因在院舍「好食好住」，依然神采飛揚。



來稿作者：張景宜



經過數年疫情後再次踏足內地，一方面體會到近年深圳的商場、食肆等吃喝玩樂場所之蓬勃發展，也透過探訪祖母，體會到深圳安老設施的豐富、服務的貼心。適逢一年一度的「祖父母節」（Grandparents Day）將至，也是一個好機會讓大家好好關心一下祖父母輩，並關注安老設施、醫療等長者議題。香港可持續發展研究基金從2013年起創辦屬於香港的「祖父母節」，今年主題是「關愛共融，迎接新篇」，祖父母節2023嘉年華將於12月30日在香港高等教育科技學院（THEi）展覽廳舉行。今年主打用沙畫藝術，展現敬老楊孝包容及傳承的美德，配合公民教育委員會推動長幼共融、銀齡健康兩大主題，透過活動提高長者與社區的連繫，讓大眾從多角度了解長者議題，認識跨代相處之道。

今次嘉年華主題為「關愛共融，迎接新篇」，正是展現敬老楊孝和傳承美德的理念，讓我們的祖父母感受他們的重要性和被愛溫暖。近年年輕人學業、工作忙碌，連與父母都少溝通，往往更容易疏於關懷祖父母輩。其實上一輩不僅是我們的家庭長輩，更是我們的良師益友，許多我們的日常生活知識、傳統價值，都有賴他們的傳承，不少長者更仍有氣有力，可以在家庭中扮演重要角色，例如協助照顧孫仔孫女。不少研究都顯示，假若年輕夫婦能獲其父母協助照顧兒女，有助提升他們的生育意願。

今屆政府加強了關注長者議題。勞工及福利局早前就提出加強開放私人機構參與廣東院舍計劃供長者選擇；勞工及福利局局長孫玉菡八月時更親身赴廣州，了解跨境安老實踐情況，並探望當地港人長者，其為跨境安老長者謀福祉的努力值得欣賞。另一方面，港府除了持續推動往內地安老政策，亦應探討如何透過更有效的政策，推動跨代共融生活環境，以便利長者照顧孫兒。

例如，政府可從交通、房屋政策入手，包括推出長者照料孫兒的交通津貼計劃，資助有孫兒的長者來往自己居所與孫兒居所之間的交通開支；其次，亦要推出更多適合三代同堂居住的公屋及居屋單位、為三代同堂居於私樓的家庭提供租金津貼及稅務優惠，讓他們有更充裕財政能力居住更面積大單位，以方便長者照顧孫兒。這些政策方向相信有助達致祖父母節的活動目標「關愛共融，迎接新篇」，使年輕夫婦能放心迎接新生命，也能使三代關係更緊密共融。

作者張景宜從事公關行業，曾於新加坡電視台和本地媒體擔任編導。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



「01觀點」歡迎投稿，來函請電郵至01view@hk01.com。來稿請附上作者真實姓名及聯絡方法。若不適用，恕不另行通知。