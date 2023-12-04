來稿｜美國黨爭禍香港　傷人未成先傷己

香港又一次成為美國政壇的焦點，美國眾議院外交事務委員會11月29日通過所謂《香港經濟貿易辦事處認證法案》，將要求行政部門評估香港駐美經貿辦是否應繼續享有特殊外交待遇。雖然很多聲音都抨擊美國此舉無聊兼幼稚，但又可否想過，為何美國要無風起浪，突然又要「制裁」香港？



其實答案很簡單，因為選舉近了！美國將在2024年11月5日舉行四年一度的總統大選，又是共和黨與民主黨最大的利益決鬥場。



來稿作者：吳志隆



因為中國已被美國定義為「唯一具威脅力的競爭對手」，加上大部分美國人對中國欠缺客觀及正確的了解。因此，抨擊遙遠東方「具有威脅」的強龍，這樣的議題容易在民意上拿到分數，稱得上「集氣大招」，可以為政黨的選情凝聚較好的民意氣氛。

如果大家有留意這個法案的發起人是共和黨議員馬高‧盧比奧(Marco Antonio Rubio)，這位來自古巴的他是堅實的反華反共派，但他卻從未公開來過中國探訪，對中國的認識到底有多少，實在讓人很有保留。《環球時報》早在2018年已經點名這個人對中國「很危險」，並不是因為他在美國政壇有多舉足輕重，而是他願意充當「反中工具人」來抹黑中國，無論是多年前的新疆人權事件、華為Tiktok科技事件、新冠疫情事件，甚至香港動亂等等，幾乎所有反華的言論與政治議案，他都扮演始作俑者或者強力推手。他對每個事件都很有了解嗎？顯然是立場先行。

為何筆者會認定這事情背後有選舉的計算，因為這個議案選擇在這個時候發酵實在太巧合！大家若不善忘，上月的全球新聞焦點在「習拜會」的大成功且令中美關係開始回暖，甚至已經停止接觸的兩國軍方也宣布要探討重新接觸。民主黨人拜登不僅是現任總統，更是表明將會爭取連任的強硬對手，成功改善中美關係若很快就為兩國帶來經濟實惠，那豈非進一步論證共和黨前總統特朗普盲目反華的路線是大錯特錯？

當然要扼殺機會於搖籃之中，直接對中國的攻擊必然會引來外交部強硬抨擊，「一國兩制」的香港或許因此成為國家的「替罪羊」。企圖透過干擾香港與美國的經貿關係，來表達對中國的「精神勝利法」，因為若有關法案要求美國總統在法案頒布30日內，認證華盛頓、紐約和舊金山的三個香港經貿辦是否值得延長目前享有的特權豁免待遇。若這三個香港經貿辦被認證不應再繼續享有外交待遇，則應在180天內停止運作。

剛剛回暖的中美關係是拜登近期的外交代表作，但若通過這個法案，拜登總統是繼續給予香港駐美機構特權？還是收回特權？這顯然是個兩難題，若收回特權則勢必影響中美關係，但若繼續予以特權，那共和黨是必用「美國優先」的大帽子甩向拜登，質疑他對中國過於軟弱。這樣的安排無疑是拋了個「燙手山芋」給拜登與民主黨。

但對拜登來說，「最燙手」的地方不在於讓北京「不開心」，而是香港作為國際經貿中心，本身與美國的經貿關係就十分重要，關閉香港駐美經貿辦事處對香港和美國的經濟關係會有一些影響，更遑論港府或者中方採取反制措施。請勿忘記香港的美資公司數以千計，他們的利益隨時成為祖國政客政治角力中的犧牲品。少數美國政客的反華算盤，恐怕並不如意，傷人不得反傷自己。

作者吳志隆是陝西省政協委員、就是敢言執行主席。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



「01觀點」歡迎投稿，來函請電郵至01view@hk01.com。來稿請附上作者真實姓名及聯絡方法。若不適用，恕不另行通知。