來稿｜社署安老護理服務的挑戰：區議會選舉焦點，社署責任何在？

不管是近期香港電台播出的「2023區議會選舉論壇」還是眾多區議會候選人的競選政綱，大多聚焦於地區內安老護理問題及與社署相關的工作表現欠佳的討論，呼籲採取多項措施解決長久以來缺乏足夠支援設施和社會福利服務水平持續下滑的情況。特別的是，安老護理一直是各屆區議會選舉關注的焦點之一，但在這屆選舉中，關注程度似乎更為普遍和突出。冰封三尺，非一日之寒。各界不能僅將這些現象歸咎於香港人口老化，卻忽視了問題的根源，即社會福利署（社署）長期忽略對安老服務的需求和對提升整體治理水平的追求，缺乏有效治理和具有前瞻性思維且全面的地區安老服務計劃。



來稿作者：鄺卓睿



筆者與眾多關注2023區議會選舉論壇的讀者們一樣，已留意到最近的選舉論壇、候選人政綱以及由社區服務團體舉辦的小型講座，許多候選人都把焦點放在區內安老護理問題的急迫性上。一些關心地區安老服務的居民更直接向多位候選人表達了社區安老護理基建和服務名額極度匱乏的問題。有些選民對區內基建設施的延誤感到極度不滿，例如康灣選區的鯉景道綜合大樓分區圖書館及安老院舍（工程計劃編號058RG），以及社署在協助獨居長者服務方面的袖手旁觀。他們強烈要求當選後的候選人積極向社署施壓。這些不滿情緒並非最近才出現的，而是多年來逐漸積累而成。正因如此，這些原本可以避免的狀況成為多位區議會候選人表達關切的議題，進而將社署置於風口浪尖。

社署的管理一直是眾矢之的，尤其在安老護理領域顯得落後。社署高層往往只注重表面，玩弄不光彩的數據遊戲，完全忽視地區安老服務的真實需求和提升服務水平。然而，近期社署高層和特別顧問似乎突然「覺悟」，急於推動所謂的大灣區安老計劃，希望透過調整數據和微幅增加服務名額來平息民怨，並以此回應坊間的各種聲音。有些現任和前任的管理人員更毫無廉恥地聲稱他們一直在照顧長者的需要，發展各種安老服務。他們以為單一計劃和華麗辭藝就能彌補多年的疏漏，展示他們致力實踐「老有所屬、老有所養、老有所為」的理念。然而，這些言論和舉措只是社署對安老護理服務改善的皮毛工作。這種表面功夫掩蓋不了他們長期忽視安老服務的事實，更無法解決根深蒂固的問題。所謂因應長者需求發展多樣化安老服務，以及所謂追求安老政策創新，都只是自欺欺人的說辭。

如果政府真的致力於創新政策並滿足長者的需求，為何自2010年代初實施成功的「長者院舍住宿照顧服務券試驗計劃」後就沒有進一步的政策創新？若真在關心長者需求，為何院舍等候時間和服務名額一直追不上需求增長，連現有的服務水準也受到影響，讓依賴安老服務的人承受壓力？難道僅靠鼓勵長者前往大灣區就能解決安老護理危機？難道將問題推諉他處並繼續不採取行動就是社署的核心價值觀？

某位社署高層曾在立法會某小組委員會會議中提及：「長者家人的居住地也影響其選擇在港或內地安老...」。雖然在內地提供對接服務至關重要，但不能忽視本港的安老服務及其重要性。然而，在這位曾被視為有發展潛力的高層領導下，社署的安老服務部門不僅未能創新政策以滿足長者需求，連基本的服務和行政工作也未達到最高水準。他們多次未能兌現自己的承諾。市民將如何信任社署高層能夠提供優質的安老護理服務，甚至做好基本服務呢？因此，不能怪區議會候選人們利用這個問題來爭取選民支持，並在日後的區議會嚴格監督社署人員，以避免被現今和未來數年的選民所譴責。

社署成立以來一直強調「忠誠投入，堅毅不屈，努力不懈，追求卓越，力求盡善盡美」。然而，近期的一系列問題卻暴露了其內部管理的嚴重困境，包括綜援戶口未按時發放、支票郵寄至錯誤地址、最新的安老院實務守則存在的可行性問題，甚至之前爆發的安老院虐老和性侵醜聞，這些都需要社署內部和政府進行深刻反思。此外，離職和退休潮的雙重衝擊讓社署面臨嚴重的人力短缺和人才外流的危機。如果社署繼續依賴大量即將退休的職員擔任臨時或特定聘任的行政人員，或者委任顧問，以便處理行政、文書和遊說工作，這樣的方式是否可持續？社署需要反思，如果現狀持續下去，如何保持原有的安老護理服務？

政府過去曾陸續發表《老人服務綠皮書》、《跨越九十年代香港社會福利白皮書》、《香港社會福利發展五年計劃》等文件，試圖適時檢討安老服務，並提出解決日益嚴重的安老危機的願景。然而，令人遺憾的是，許多願景至今未能實現，而文件所述的問題更是漸漸惡化。然而，筆者認為社會不應全盤責怪社署內所有成員，因為這樣做是不公平的。畢竟，某些地區的安老護理服務和支援照顧者服務做得非常出色，在規劃上更具前瞻性，值得市民肯定和鼓勵。相反，社會大眾應透過這次區議會選舉，要求社署高層認真思考問題的根源，正視區議會候選人和普羅大眾所提的問題和關注，致力提升現有的地區安老服務，並為市民提供更多優質的安老護理服務。

百川異源而皆歸於海，百家殊業而皆務於治。社會在安老工作事宜有許多看法，儘管觀點紛然，各有不同，但大家都是為了讓國家及社會變得更好。社會各界與筆者一樣，希望與社署攜手合作以提升安老服務的質素，進而提升社署的整體服務水平，社會因而得以和諧進步。現在的社署正是需要一個全面、深入的改革，包括重新檢視管理體系、審視委任顧問職位的準則、增加資源投入以提升服務水準、建立更有效的溝通機制，以及真正站在使用者的角度思考和行動。唯有如此，社署才能真正回應民眾對安老護理服務的期待，扭轉其目前被指責的不盡責任形象。最後，市民也應積極履行公民義務，參與區議會選舉的投票工作，選出真正能做實事的民選代表，為安老服務乃至整個社會福祉而努力。

作者鄺卓睿是香港群策匯思常務理事，澳洲國立大學碩士，曾在澳大利亞國際事務研究所工作。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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