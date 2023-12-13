來稿｜安華政府周年政績

馬來西亞首相安華上台執政已一年，支持率卻不斷下滑。上個月民調顯示，支持率已從2022年12月的68%跌至目前的50%，跌幅達18個百分點。去年11月24日，安華受委為大馬第10任首相，至今已視政一周年。人民對安華領導的團結政府是否感到滿意？抑或政府為人民改善與提升生活水平？朝野都有各自的說法，但相信馬國貨幣令吉幣值最能給出「答案」。去年11月馬幣與新幣是M$3.2：S$1，一年來幣值卻一直下滑，至今年12月已是M$3.45：S$1。



來稿作者：陳文坪



面對通脹高企，物價上漲，而馬幣卻不給力。這也是馬國民眾對安華領導的政府無法改善經濟與民生問題的不滿。然而，安華雖在內政方面泛善可陳，不過，在外交方面卻有些成績。

自2023年中國放寬防疫取消「動態清零」的政策後，馬國就期待着與中國重新連接起來。民間就有強烈的期望中方在入境方面給予免簽，方便商旅、探親訪友等活動，加強兩地之間因疫情中斷失去的聯繫。

3月以來，中國許多官方暨商務代表團紛紛到東南亞地區招商引資，獲得企業界、商社團的鼎力支持。馬國地方政府發展部長倪可敏在福建省委書記周祖翼率團訪馬時，就希望周祖翼協助爭取落實馬國公民免簽證訪中國。

就在安華上台一周年的日子，中國外交部宣佈，從今年12月1日至明年11月30日試行擴大馬來西亞等六國公民的單邊免簽範圍。這些國家的公民到中國經商、旅遊觀光、探親訪友和過境不超過15天，可免簽入境。這一措施，為馬國人民節省許多時間與金錢，多方便啊！

大馬在最新一批的名單中，與法國、德國、意大利、荷蘭及西班牙被中方列入單邊免簽國家，可說是馬國的一項成就，是安華領導的團結政府一大政績，值得馬國人民的肯定。

這次中方新增六個免簽國，大馬能在其中之一，並非理所當然的，而是馬國政府長期努力、積極外交、良好施政、國家經濟在疫後逐步改善、國民收入前景向好、人民文化素質文明程度不斷提升等等的綜合體現。

因此，能得到中方免簽國地位，這是來之不易的，馬國人民必須多加珍惜。在外經商、旅行時除了要注意自己的行為，也要維護馬國的形象。長期以來，馬國政府持相對開放的施政方針管治國家，在一個多元族群、多元宗教的國度，政府採取相對中庸的路線來治理及發展經濟，馬國各族群也能和睦相處。

資料顯示，馬來西亞2022年的人均GDP為1.24萬美元，與2021年的1.14萬美元相比，提升了1000美元左右。馬國經濟部長拉菲茲年初也表示，「我們最早可在2026年躋身高收入國家。假使我們可以在兩三年內超越5％，那就更好，朝向高收入國家的願景將提早實現。」可見，這是馬國經濟發展的一項成就。

中國在最新一輪單邊免簽範圍，亞洲國家只有馬來西亞一個國家時，也是看中馬國中長期經濟的發展前景。中方給予馬國公民免簽入境，將能增強與促進商業夥伴、旅遊訪友、學生浸濡、學界交流、民間社團等保持緊密聯繫，方便商旅來往，獲益多方。中馬兩國也能增加互信，並進一步提升關係。

為呼應馬國民意，上台一周年的安華周二（12月12日）首次改組內閣，希望能更有力、有效的施政來提升人民生活水平。不過，致力於社會公正、人民福祉，就必須堅持改革，堅持法治與法制，才能建設一個更公平、更包容的國家。

作者陳文坪是新加坡時事評論人，關注新加坡、馬來西亞、中港台等地的政治時事和經濟民生。文章僅代表作者個人觀點，不代表香港01立場。



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