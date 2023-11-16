來稿｜星馬闢特區　兩地共互利

建國半個世紀的新加坡經濟高速發展，法律法規健全、基礎設施良好、社會和諧和睦、航空海港四通八達，這些都是有目共睹。因此，新加坡這塊「金色招牌」掛在哪裏，哪裏就得到相應的發展。如新中蘇州工業園、新中天津生態城、中新（重慶）戰略性互聯互通、新印（尼）工業園區、新越工業園區、新印（度）國際科技園等。可見，有「新加坡名字」的工業園區，成功的機率即便沒有十拿九穩，也有「七七八八」。這是因為，工業園區有新加坡的直接參與、協調管理、規章制定、招商引資、政聯企業支援、人才培訓、技術轉讓等等軟力量，這就是園區好的起步與開端。



來稿作者：陳文坪



第10屆新加坡-馬來西亞領導人非正式峰會10月30日在新加坡總統府召開。馬來西亞首相安華29日就率領內閣多位部長到獅城訪問並與新加坡總理李顯、總統尚達曼等政要會晤。會後安華與李顯龍召開聯合記者會宣佈，馬新雙方同意開闢「柔佛-新加坡特別經濟特區（JSSEZ）」，並介紹兩國在多個領域的合作進展。

星馬領導人非正式峰會是讓兩國領導人能在無拘束、輕鬆、歡愉的場合暢談一些重點課題。既是非正式峰會，就不計較會談的成果是否達到，因而更能促進兩國官員之間促膝談心，結果卻是意想不到的好。

本次非正式峰會，最大的成果莫過於雙方同意開闢JSSEZ。一旦這一計劃落實，必將促進新馬兩國經濟的進一步發展與融合，對馬來西亞、柔佛州更是長遠的影響。星馬第十次非正式峰會，可被定義為一次「十全十美」的領導人峰會。

據媒體報道，兩國期望在2024年1月簽署JSSEZ的諒解備忘錄。在不到三個月的時間裏，要達成這麼重要的協議並簽署，考驗的是兩國官員的工作能力與執行力。馬來西亞的柔佛與新加坡只是一橋（長堤）之隔（就如香港與深圳一樣），兩地人民的來往非常密集。新加坡企業許多都選擇在柔佛州設廠。因此，JSSEZ也將探討特殊稅務安排和保稅倉庫，併為須要在長堤兩岸工作的人員提供更便利的通關安排等。

自從新加坡-吉隆坡高鐵計劃在2020年底被馬來西亞政府正式取消後，星馬兩國就沒有重大新的合作項目開展。過去三年來，雖不時有消息傳出新隆高鐵會重新啟動，但還是隻停留在「研擬」階段。換句話說，是一部分人的一廂情願罷了。

馬來西亞首相安華領導的團結政府經過一年的執政與穩定後，利用非正式峰會提出設立JSSEZ，並得到新加坡政府的支持。這是星馬關係獲得進一步提升，也是兩國政府在重大工程項目攜手合作的例證。

星馬是彼此間的第二大貿易伙伴。而新加坡是馬來西亞的最大海外投資來源，直接投資額超過560億新元。回顧冠病大流行時期，即使是全球供應鏈受阻斷，星馬之間的人員和貨物也繼續安全、順暢地流通。

在俄烏戰事持續、中東以哈衝突加劇等國際局勢紛擾不斷的今時，星馬兩國能全方位加強合作，使兩國關係不斷向好、向前發展。對東盟組織來說，開闢經濟特區，擴大了經濟聯繫。JSSEZ一旦落實，不但可為兩國企業、人民帶來更多實質合作機會，就是新時代兩國在經濟領域合作的一大典範，更為東盟甚至亞洲的商企提供了一個投資良園。

新加坡總理李顯龍先前指出，「星馬作為近鄰，命運相互交織。當我們共同進行具建設意義的合作時，就能產生互利共贏的成果，為人民和企業帶來實惠。我有信心有了安華首相的支持，星馬關係能再攀高峰。」

誠然，星新經濟彼此相依，合作多贏，互惠互利，人民受益。柔佛-新加坡特別經濟特區即將成立，為星馬關係在未來的年頭進一步向縱、深、遠全面發展注入能量。

作者陳文坪是新加坡時事評論人，關注新加坡、馬來西亞、中港台等地的政治時事和經濟民生。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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