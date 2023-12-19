來稿｜ 當局吸納諮詢人才　需有更細緻的考慮

在剛過去的《施政報告》中，政府指出已公布《青年發展藍圖》，列出達160多項青年政策措施，並同時透過成立「連青人網絡」，凝聚曾參與政府各項活動的青年人，提供發展才能及參與公共事務的機會。



來稿作者：陳丰



就在《施政報告》公布後一個多月，我收到地區民政處的電話，詢問我是否願意接受推薦成為「連青人網絡」幹事會的成員。作為一名大學講師，從事公共行政研究十多年，認為有機會貢獻己身對政策的專長，不失為一件快事。儘管當局尚未公布「連青人網絡」的細節職能，亦欣然接受民政處的推薦。

在遞交表格的一週後，上方民青局就發來需進行戶外遴選的電郵通知。當刻，深感戶外遴選對青年政策未必有直接的關係，又或有種像是參與學生活動的感覺。在追問民政處後得知，只有參加遴選才能接受委任，亦沒有再提供更多細節。雖然如此，但依然相信政府會對18至35歲的年青人有所分類，將部分年紀較大或背景相近的參與者編入類近組別。

不過，如果沒有期望，就真不會有失望。遴選當天，參加者包括大專生、大學生，也有一些剛畢業不久的職青，年齡的跨越度可謂相當之大。在簡單介紹過後，也沒有甚麼深入的討論，就開始一連串團體活動，如小遊戲、營地紮作、堆沙拼圖等，像極學生時期青春歲月的模樣，但同時又感到與自己研究領域的專長，幾乎是風馬牛不相及。

先不論當天戶外活動官方的遴選準則是如何，但不免令人產生疑問，當局究竟在物色甚麼人士，成為「連青人網絡」幹事會的成員？是青年學生，還是專業人士？也許，當刻民青局亦未有一個完整方案，細節也讓外界無從得知。他們或者是把心一橫，先由各區民政處或各大青年團體，推薦一群符合年齡的人士，再隨意舉辦一個看起來「很年輕」的遴選活動，以營造「連青人網絡」具備「很年青」的氛圍。

誠然，挑選參與制訂「青年政策」人士，真的不需要比拼「誰更年青」、「誰更活潑」，而應是誰能洞悉理解青少年的狀況，將問題意見及時反映至當局。所謂近水樓台，大學教師除研究工作外，日常教學亦頻繁接觸，從本科到碩士、博士不同年紀的學生，當中更會包括本地及境外不同背景的年青人。打從開始真心以為，當局是看中本人大學崗位的特性，能夠廣泛與青年人接觸，對青年政策可提上一定的意見，才會被邀請至參與相關的遴選。

誰知，民青局像是沒有周全計劃的模樣，邀請「青年學者」前來「堆沙」，只能難以言語。若然有明確的遴選目標，就應先將背景不匹配的人士剔出，避免之後不必要的尷尬，也為遴選工作帶來更好的針對性。又或者，假若需要將背景不一的人士收納在遴選之中，以增加其廣泛代表性的形象，就更需細心注意形式是否適合或「得體」。

我們希望政府能夠明白一點，專業人士或專家學者成為當局顧問從來不是理所當然，是需要犧牲時間和精力服務社會。就以大學的學者或研究員為例，日常肩負沉重的科研或教學的責任，願意貢獻專長為民間或公營團體出謀獻策，可謂是難能可貴。事實上，他們在大學的崗位已肯定其相當的能力，若然當局有心納諫而邀請其出任諮詢架構，實在需要有更細緻而周全的安排考慮。

「行政吸納政治」其中一個精粹，在於能否廣泛收集專業的意見。不論立場或意識如何，專業的人終歸關注專業事務，他們最怕看到的即是「外行管內行」。假若當局未來在吸納諮詢人才上，依然不夠周全、「神經大條」，最終落得「天與弗取，反受其咎」的下場，就真的情何以堪？

作者陳丰博士是嶺南大學比較公共行政碩士課程副主任、 研究生院講師。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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