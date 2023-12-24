靖海侯｜關於香港由治及興，夏寶龍提供了一整套具體實在方法論

區議會選舉順利結束，新選舉制度全面付諸實施，「愛國者治港」在管治層面的「拼圖」補全、「最後一公里」打通。2019年修例風波以來，歷經四年撥亂反正、標本兼治，香港政治局面得整頓，法治體系得健全，社會生態得淨化，已站上新的歷史起點。



12月18日，國家主席習近平在北京聽取李家超述職報告，對行政長官和特區政府一年工作給予充分肯定，再次宣示中央長期堅持「一國兩制」方針的堅定立場。鞏固由亂到治大勢，形成由治及興態勢，在進步中博取再進步，在發展中謀求再發展，這是香港的新時代新征程。



兩大任務，正擺在香港的前面：

1. 如何穩固穩定局面，確保香港長期穩定？

2. 如何實現治興目標，確保香港長期繁榮？

「一國兩制」香港實踐風風雨雨幾十年，到了今天這一階段，社會的共識更集中，人們的訴求更明確——邁進發展新階段，環境條件為之一變，香港有了迭代發展的基礎，有了治理升級的空間，應該有更高追求更大作為，應當展現新氣象新面貌。願景美好，任重道遠。

邁向由治及興，香港何以為之？

22日，全國港澳研究會成立十周年慶祝大會在京舉行，中共中央港澳工作辦公室、國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍出席並致辭。

夏寶龍主任的這一致辭，學習貫徹習近平主席聽取香港、澳門特區行政長官述職時的重要講話精神，聚焦譜寫「一國兩制」香港實踐新篇章，就香港社會關注的方方面面的問題，提供了一整套香港社會方方面面都可把握的具體實在的方法論。

這一致辭，體現的是中央期待、切合的是市民期望，指明的是發展要求、提供的是實踐路徑，點出的是愛國者的使命責任、回答的是香港的時代課題；讀懂這一致辭，管治團隊如何有位有為，社會各方如何知止知進，香港應該何去何從，及何以確保香港形勢向好、社會向前、發展向上——所有這些問題都有了清晰的答案。

致辭透露四大背景，講明三大前提

在具體分析夏寶龍主任致辭三大部分前，需要看到其講話透露出來的四大背景：

1. 「愛國者治港」原則落地、現實局面形成，反中亂港勢力基本退出政治舞台，香港有了新的政治格局，治理要前進；

2. 置身關鍵發展階段，深層次矛盾和問題不斷凸顯，民生尚有憂難問題，改革的關卡要打通，市民的期待要回應；

3. 外部風險挑戰巨大，香港面臨各種被唱衰、被制裁、被打壓，再出發再突圍，現實的困難要應對；

4. 反對派退場，香港社會不夠團結的問題依然存在，為私利內耗內鬥的現象仍然存在，同心協力建設香港，這些不好的苗頭和傾向要遏制。

四大背景，講明了三大前提：

1. 全面落實「愛國者治港」已經有了堅實的制度保障——香港的新形勢；

2. 香港已進入從由亂到治走向由治及興的新階段，這是「愛國者治港」大有可為、大有作為的時代——愛國者的新機遇；

3. 建設更加美好的香港、過上更加美好的生活，這是全體香港人民的共同心願，是香港社會的最大共識——發展的新要求。

有了新形勢，所以可以放手去幹；有了新機遇，所以應該傾力而為；有了新要求，所以必須踔厲奮進。

夏寶龍主任的致辭，講明的是保持香港繁榮穩定的邏輯，更是在反復提示香港社會各方：1. 形勢在發展，任務在變化；2. 局面在進步，期望在升級；3. 藍圖在繪就，標準在迭代。

不是過去怎麼樣現在就怎麼樣，不是原來怎麼幹現在還怎麼幹，跟上形勢跟進實踐、提高能力提升本領，再審視再鞏固、再優化再進步，正是香港當前的治理任務。唯有明白這一點，才能讀懂夏寶龍主任致辭的良苦用心。

兩大關鍵詞：團結、實幹

夏寶龍主任的致辭，三大部分、8200餘字，主旨明確、表述通透。題目——「以實際行動詮釋愛國愛港 奮力譜寫『一國兩制』實踐新篇章」，即包含豐富的政治和政策含義：1. 步入新階段的香港需要新目標；2. 總體目標是譜寫「一國兩制」實踐新篇章；3. 譜寫「一國兩制」實踐新篇章需要凝聚愛國愛港力量；4. 愛國愛港需要實際行動和實踐成效來體現。

由此，夏寶龍主任致辭的兩大關鍵詞自然浮現：1. 愛國愛港——團結；2. 實際行動——實幹。

兩大關鍵詞，一個是魂一個是魄，一個是體一個是用，其致辭主體三大部分，均按此展開，回答致辭中提出的兩大課題：1. 如何把愛國愛港的滿腔熱情轉化為實際行動；2. 如何把「愛國者治港」的制度優勢轉化為治理效能。

政治立場要靠政治效果來檢驗。在「愛國愛港」旗幟和主旋律下，在「愛國者治港」局面和大舞台下，應對眼前困難挑戰，着力長期繁榮穩定，基礎夯實，行動堅實，團結一致向前看，用實幹證明愛國者的賢能，用實績證明新選舉制度的優越，在狀態、在作為，香港自有好風景、好前景。

夏寶龍主任致辭第一部分，遵照習近平主席2017年、2022年兩次來港視察重要講話，回顧了香港同胞「愛國愛港」的歷史傳統。對這一內容、這一部分、這一框架，需要充分瞭解，更需要超脫思維：1. 回顧歷史，為的是激勵現在、觀照未來；2. 突出事例，為的是肯定群體、突出整體。

也就是說，指出「香港同胞的愛國愛港傳統源遠流長」，「香港同胞與祖國人民心連心、手牽手，拳拳赤子心、殷殷愛國情始終不渝」，夏寶龍主任要表達是：1. 愛國愛港，在香港不是歷史而是一以貫之；2. 愛國愛港，在香港不是少數而是絕大多數，儘管香港發生了非法「佔中」、修例風波，儘管香港有反中亂港勢力，但香港同胞始終熱愛祖國、祖國始終眷愛香港同胞，中央始終對香港和香港同胞有最真摯的關愛，始終相信香港、相信香港同胞，這正是為什麼說「愛國愛港是香港的主旋律，是香港最鮮明的底色」的根本原因。中央對香港和香港同胞，完全信任！

面向香港六大群體，指導勸誡並重

夏寶龍主任致辭第二部分，篇幅最大，分量最重。這一部分，就香港社會六大群體發聲，亦指導亦溝通，亦鼓勵亦勸誡，亦啟發亦警示，資訊量很大，對有關方面可謂一份任職說明書，又可謂一份行動指南書，詳盡列出了「哪些要幹」的正面清單+「哪些不能幹」的負面清單。

對管治團隊，談的是提升治理問題：1. 行政長官和特區政府，要擔當作為，敢於破除利益固化藩籬；2. 香港18萬公務員，要履職盡責，以實際工作成效來踐行愛國愛港；3. 立法會議員，要自省自強，不斷提高參政議政水準；4. 司法機關，要無畏無懼，有嚴格公正司法行動和精神。

對政團社團，談的是格局視野問題：1. 不要以私利影響大義；2. 不要以作秀裝裱實幹；3.不要以出鏡替代出活。

對區議員，談的是履職標準問題：1. 區議會選舉具合法性和公信力；2. 區議員要做到上情下達、下情上達；3. 區議員要把精力放在服務居民上。

對工商界，談的是發揮作用問題：1.發揮光榮傳統，貢獻香港和國家，富而有責；2.捍衛香港榮耀，守護發展信心，富而有義；3.相信國家和香港，與民同舟共濟，富而有愛。

對香港居民，談的是責任義務問題：1. 在建設香港上，一起行動；2. 在保衛香港上，一起鬥爭。

對香港青年，談的是愛國奮鬥問題： 1. 肯定青年的作用；2. 鼓勵青年的奮進。

這一部分，夏寶龍主任講話鮮明的兩個特點：1.實事求是；2.諄諄引導。

他的這部分講話，無一不是從大局出發、從問題出發、從實幹出發闡述觀點，可謂語重心長。比如，談到工商界的應有作為，他直接指出：1. 當有人惡意唱衰香港、鼓動外資撤離製造恐慌的時候應當如何；2. 當外部環境不明朗、香港經濟發展遇到困難的時候應當如何；3. 當香港民生難題需要破解的時候應當如何……

話說到位，是讓人幹到位。時代出卷，中央和市民閱卷。這一部分，貫徹習近平主席重要講話，是明確期望要求，為有關方面緊緊弦、提提醒，樸素而直接，對提到的香港社會各方，有對標的價值意義。也就是說，「愛國者治港」下，香港邁向由治及興，中央和香港市民對愛國者一樣有底線要求和考核標準，愛國固然是首義，但如果能力不行、工作不力、實績不夠，有關人員一樣不被信任、一樣會出局。

把發展作為第一要務

夏寶龍主任致辭第三部分，聚焦香港當前要做的事，有很強的現實性：四個方面即四大任務，四大方面即四大重點。這部分所要解決的，是香港社會各方面知道怎麼幹後要幹什麼的問題。

其核心意思，就是「團結」二字：1. 團結起來，推進政府施政，讓藍圖成為現實；2. 團結起來，破解發展難題，讓香港動能勃發；3. 團結起來，維護國家安全，讓社會穩定永續；4. 團結起來，建設和諧家園，讓前路開闊明朗。

這一部分，同樣內涵豐富的資訊：1. 對未來既然充滿期願，就給予特區政府充分信任；2. 對困難既然感同身受，就拿出共同行動共克時艱；3. 對動亂既然心有餘悸，就支持23條立法以絕後患；4. 對美好家園翹首期盼，就搞大聯合不要內耗撕裂。

把發展作為第一要務，求真務實、真抓實幹，市民們同心同力同行，想在一起、幹在一起。在邁向由治及興路上，從行政長官和特區政府到整個管治團隊，從政團社團、工商界到廣大市民和青年，大家一起畫出具有堅強精神內核的愛國愛港同心圓，香港沒有過不去的坎。

香港，要團結不要內耗！

夏寶龍主任的這一致辭，是學習貫徹習近平主席聽取香港、澳門特區行政長官述職時的重要講話精神，回到習主席重要講話，再品味致辭內容，對香港的今天和明天，對她的路線和路徑，一切都會清晰起來：

中央全面準確、堅定不移貫徹「一國兩制」方針長期不變，「一國」和「兩制」是一體兩面，香港的獨特地位和優勢備受珍惜；全面落實「愛國者治港」原則，愛國愛港者正處於大有可為的新時代；「一國兩制」的生命力和優越性必將不斷顯現，這是宣示也是政治承諾、管治信心、發展定力。團結、實幹，把愛國愛港的滿腔熱情轉化為實際行動，把「愛國者治港」的制度優勢轉化為治理效能，我們對香港的光明前景充滿信心！

本文作者為資深媒體人，「靖海侯」是其筆名。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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