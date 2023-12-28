陳錦雲｜新征程　香港需要在國家大局中提升國際化

習近平主席在聽取香港行政長官述職報告時的講話，以及中央港澳辦夏寶龍主任12月22日在全國港澳研究會十周年慶祝大會上的發言，既體現了中央對香港由治及興時期發展的信心和支持，也展現了對社會團結、經濟鞏固提升、民生困難等方面的關心關懷，也更向香港各界發出了團結一致建設香港的期盼。



來稿作者：陳錦雲



中央重視香港獨特國際優勢 期待團結一致謀發展

12月18日，習近平主席在聽取香港行政長官李家超述職報告時強調：「新時代新征程，我們正以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業。中央全面準確、堅定不移貫徹『一國兩制』方針長期不變，全面落實『愛國者治港』原則，全力支持行政長官和特別行政區政府團結帶領社會各界，抓住國家發展帶來的歷史機遇，鞏固提升香港國際金融中心、航運中心、貿易中心地位，推動香港實現更好發展，『一國兩制』的生命力和優越性必將不斷顯現，我們對香港的光明前景充滿信心！」

夏寶龍主任在12月22日講話則強調：「建設更加美好的香港、過上更加美好的生活，這是全體香港人民的共同心願，是香港社會的最大共識。要用實實在在的愛國愛港行動，團結一心建設更加美好的香港。各階層、各界別、各方面要繼續發揚包容共濟、求同存異、自強不息、善拼敢贏的優良傳統，全力支援行政長官和特別行政區政府敢做事、能做事、做成事，把施政藍圖變為生動現實。要勠力同心破解發展難題，鞏固提升香港國際金融、航運、貿易中心地位，全面對接『十四五』規劃、粵港澳大灣區建設、『一帶一路』高品質發展等國家戰略，為香港的繁榮發展開拓新空間、增添新動能。」

香港要在「新征程」充實鞏固國際優勢

從習主席的講話中我們看到中央始終重視香港獨特地位和優勢，這包括為一國兩制下的普通法制度、國際化特色。夏主任則更多鼓勵香港社會各界齊心協力、以實際行動為香港經濟民生發展出力。中央領導人對香港未來也都充滿信心和期待。對於香港在一國兩制框架下參與國際交往，我們看到中央是鼓勵的，對於香港國際獨特，希望能進一步鞏固。香港必須思考，在「百年未有之大變局」的新形勢下、在中國式現代化向前發展的「新時代新征程」上，如何在融入國家發展大局中發揮香港這些獨特優勢。換句話說，香港在保障國家安全的前提下，如何發揮自身普通法、國際化等長處在國家發展戰略中找到發力的定位，不斷提升香港對國家發展的貢獻能力，這個過程其實也是不斷壯大香港自身優勢和經濟實力的過程。

香港高等教育可在「新征程」做出更大貢獻

以香港高等教育為例，眾所周知的是，香港高校國際化水準很高，管理體系和課程設置與西方高度接軌。一些高校（比如香港大學）的教師和學生來源的國際化和多元化甚至比西方國家更高。香港行政長官在《2023施政報告》中也推出了多項措施，努力推進香港高等教育發揮優勢服務國家戰略，比如推出一帶一路獎學金吸引相關國家學生來香港留學，撥款鼓勵高校到一帶一路沿線等海外國家推廣香港高等教育及招生，建設香港成為國際教育樞紐以及在北部都會區建設國際教育城，加強東南亞國家（如越南）的人才合作等等，可以看到香港政府的在努力做出調整。

香港一直以國際化自豪，但是新形勢下香港國際化的新內涵是什麼？這個課題需要理清楚。在繼續保持與海外積極交往的情況下，積極配合國家國際發展戰略這一條應該沒有異議，也是應有之義。我認為有五所世界百強名校和大量世界知名科研人員的香港高等教育，也是香港的「金漆招牌」，可以成為香港和國家重要對外交往的重要力量。在打造香港國際教育樞紐的過程中，透過打造具有國際競爭力和吸引力的研究生課程和創新環境，將可以吸引東盟、一帶一路已經世界各國的人才來到香港進行科研和求學。在打造香港成為國際教育樞紐的過程中，透過聯動深圳「河套科技園區」以及大灣區各地城市的產業鏈優勢，香港可以推進大灣區形成國際人才的蓄水池，推動國際創科中心的發展。

香港高等教育在新征程中持續參與國際交往，不斷在國家新征程中鞏固與發展國際化優勢，香港一定可以為香港社會吸引和培養更多國際化人才，以及說好香港一國兩制故事、說好粵港澳大灣區故事、說好中國故事！

作者陳錦雲是香港大灣區教育融合發展智庫主席、全國港澳研究會會員。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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