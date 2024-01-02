來稿｜香港年度漢字評選　「興」字如綱舉目張大處落墨

民建聯今年繼續舉辦「年度漢字評選」，市民可在「興、運、選、民、簡、旅、夜、守、復、治」揀選2023年度漢字。



中文博大精深，字字珠璣。該10個漢字的解釋，民建聯指「興」是代表與國內外通關後，希望本港經濟興旺、發展興的動能；「運」是今年港隊在世界大學生運動會及杭州亞運會取得好成績，希望運動能成為風氣；「選」是剛剛過去的區議會選舉大致暢順，亦是完善地區治理的最後一步；「民」是要以民為本、改善民生；「簡」代表簡約公屋，希望市民可盡快上樓。「旅」是旅行、旅居，是復常後市民經常做的事；「夜」是期待未來有更多夜經濟、夜繽紛的活動，與市民共度美好的晚上；「守」是守護，守好國家安全、底線及基本民生工作；「復」是代表香港已走出新冠疫情，全面步入復常；「治」是治理，說明《香港國安法》落實後，香港國家安全得到有力保障，由亂到治的局面。



來稿作者：周厚立



年度漢字評選，是使用漢字地區的一項評選活動，中國內地、香港、日本、韓國、馬來西亞和新加坡等使用漢字的國家和地區，每年度評選出的最具代表性的漢字。各地民眾根據一年內發生的國內國際大事，選定一個漢字反映全年焦點。因借漢字的言簡意賅，年度漢字具備相當的概括性和高度濃縮性。

中國知名學者周海中先生曾經在1995年由美國方言學會舉辦的「詞語與社會」學術研討會上作過如下論述：作為一種大眾文化現象，年度詞語評選是一項具有娛樂性、教育性和認知性的活動，也是一件既有學術價值又有現實意義的事情；它既可以鼓勵人們用語言來記錄生活狀況和社會變遷，又可以激發人們用實際行動來保護語言生態和守護精神家園，還可以描述歷史文化語境下的人間百態和世間萬象。他的這一精闢見解道出了年度詞語評選的特性和作用。

民建聯自2013年開始舉辦「香港年度漢字評選」，希望透過活動讓大家觀察和反思社會現況，並用一個字去概括對過去一年的觀感，藉此弘揚中國文化，宣揚漢語內涵豐富、言簡意賅及高度濃縮的特性。

每個候選漢字代表不同的寓意，或與當年香港發生的重大事件息息相關，或代表特區政府推出的不同政策、活動等。2020年「安」字脫穎而出，「安」意味著安全、安穩、安心，一方面，與其他地方一樣，香港市民生活受到新冠肺炎疫情影響，人們期待疫情早日結束。另一方面，歷經修例風波中眾多暴力事件，香港市民對於社會安定、國家安全抱有深切期待。2020年6月生效的香港國安法，使國家安全得到有力保護。

「疫」字為2021年的年度漢字，2022年再度入選，因為疫症陰霾未消散，而世衞當年又將「猴痘」列為國際公共緊急衞生事件。至於「通」字，民建聯解釋爆疫三年，香港與內地隔絕，市民都希望盡快通關，可以無阻往還兩地。

今年，在日本、馬來西亞和中國臺灣等國家和地區，年度漢字評選活動也在火熱進行。2023年日本年度漢字為「稅」，馬來西亞年度漢字為「貴」。中國臺灣年度漢字為「缺」，海峽兩岸年度漢字為「融」。

2023年12月20日上午，國家語言資源監測與研究中心、商務印書館等單位聯合主辦的「漢語盤點2023」揭曉儀式在北京舉行，「振」、「高品質發展」、「危」、「ChatGPT」分別當選年度國內字、國內詞、國際字、國際詞。2023年的中國，提振經濟，穩紮穩打。「一帶一路」倡議十周年碩果纍纍，高質量發展追求質量和效益，在波譎雲詭的外部環境下，用「振」字標記2023年的中國，準確顯示出一個發展中大國穩健前行的灼灼風貌。2023年的世界，戰爭升級，科技創新。巴以衝突再次爆發，日本不顧反對排放核污染水，ChatGPT反覆運算升級，是危機還是機遇，仍然需要時間驗證。最終，「振」、「高質量發展」、「危」、「ChatGPT」分別當選年度國內字、國內詞、國際字、國際詞。

今年香港10個候選漢字，豐富多彩，寓意各異，其中「興」字如綱舉目張，提綱挈領、以一持萬、提綱挈領、大處落墨，其他九字，無不與「興」字息息相關，承載了港人生活中的點點滴滴，個中深意，需由每位持份者共同書寫。許多市民稱其心水字是「興」，稱過去一年香港復常後市面興旺，好希望「興」字能延續到2024年。

作者周厚立是全國政協委員、香港島各界聯合會會長。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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