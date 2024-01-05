來稿｜國家發展動力澎湃　香港經濟前景光明

新華社發表2024年經濟預測報道，提到全球經濟分化明顯，當中美國被高利率、高通脹、高負債夾擊，有分析認為，美國經濟活動可能進一步減弱，或出現短暫衰退。國際貨幣基金組織亦預測2023年美國經濟增速為2.1%，至2024年則會放緩至1.5%。



然而，2023年亞太地區經濟復甦強勁，將帶領全球經濟復甦，國際貨幣基金組織亦指2023年亞太地區增速有望升至4.6%，按年升0.7個百分點，仍為全球經濟發展的關鍵推動力。當中，中國仍是全球增長的最大引擎，2023年對全球經濟增長的貢獻約為三分一，國際組織亦上調中國2023年GDP增長到5.2%至5.4%之間。



來稿作者：龍子明



2023年以來，中國經濟戰勝困難挑戰、頂住下行壓力，經濟恢復呈現波浪式發展、曲折式前進的特徵，經濟運行總體回升向好，仍然是全球增長最大引擎。中國經濟韌性強、潛力足、迴旋餘地廣，長期向好的基本面沒有變也不會變，更有能力實現長期穩定發展，並不斷以中國新發展為世界帶來新動力、新機遇。

國家主席習近平在美國三藩市舉行的亞太經合組織工商領導人峰會表示，中國經濟持續回升向好，增速在全球主要經濟體中保持領先，高質量發展紮實推進。習主席重申，歡迎各國工商界繼續投資及深耕中國。中國堅定不移推進高水準對外開放，進一步擴大市場准入。

最近一段時間，多個國際組織和國際商業機構上調中國經濟增長預期，充分彰顯國際社會對中國經濟增長的信心。2023年11月末，經合組織發佈經濟展望報告，上調中國經濟增長預期至5.2%，高於此前預期。當月早些時候，國際貨幣基金組織(IMF)將2023至2024兩年中國經濟增長預期分別上調至5.4%和4.6%，較10月份預測值均上調了0.4個百分點。此外，摩根大通、高盛、花旗、瑞銀、德意志銀行、澳新銀行等多家國際商業機構，近期也紛紛上調中國經濟增長預期至5%到5.5%之間。

國家發展動力澎湃，對香港而言是重大的利好消息。26年來的事實和歷史一再證明，在「一國兩制」優勢下，香港亦在國家發展中受益巨大，近年來，兩地合作愈來愈密切，內地巨大的市場和發展潛力、邁入全球更大市場，這些都給香港帶來無窮的機遇和收益。當前，圍繞國家所需、香港所長，深化與內地的互利合作，更積極地參與「一帶一路」和大灣區的建設、加快北部都會區建設助力科創等等，發揮香港自身的有利發展條件和獨特競爭優勢，不斷拓寬香港與國家共同發展空間，互惠互利。

香港在「一國兩制」下擁有背靠祖國、聯通世界的獨特優勢。香港擁有世界前列的自由營商環境，是國際金融、航運、貿易中心，更是全球最大的離岸人民幣業務中心。香港特區政府全力對接大灣區建設等國家重要戰略，善用香港的優勢為其他大灣區城市，以至內地不同省市，把國際資金「引進來」，並助力計劃開拓海外業務的企業「走出去」。

香港作為國際金融中心的角色，是內地與全球市場之間的門戶，作為與世界之間資本持續流動的管道，過去兩年間，香港首次公開招股IPO募集資金近850億美元，截至2022年底，香港財富管理業務接近4萬億美元，高於2019年總額；香港亦是亞洲對沖基金中心和第二大私募股權投資中心。在國家改革開放的壯闊洪流中，香港發揮連接祖國內地和世界各地的重要橋樑和視窗作用。習主席殷切期盼香港在全面建設現代化國家、實現中華民族偉大復興的歷史進程中，作出更大貢獻。

香港特首李家超說，展望2024年，特區政府會推展兩大目標，第一是增強發展動能、搞活香港經濟。在本地方面，會提供更多具新鮮感和多元化的活動節目，提升香港整體吸引力，振興經濟，促進增長；在對外方面，會發揮好「背靠祖國、聯通世界」的優勢，擔當「超級連絡人」和「超級增值人」的獨特角色。第二是改善民生。尤其在完善地區治理體系後，第七屆區議會今天開始投入服務，更好凝聚社區力量、搞好民生。他相信只要社會各界同心合力，2024年的香港一定更勝從前，在國際舞臺上變得更耀眼奪目。

作者龍子明是香港青年交流促進聯會創會主席兼永遠會長。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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