來稿｜展望2024：新中關係能更上一層樓嗎？

2024年是農曆甲辰年，在12生肖中屬龍當家；而民俗中是陽木龍年，民間寓意是繁榮與興旺的年頭。延申至新中關係發展，會否有一番龍馬精神、龍騰「中」躍，歷久彌「新」之勢呢？



來稿作者：陳文坪



回顧2023年，無論是中美、中歐關係，還是中日、中韓關係，都是裹足不前。不過，中國與東盟多數國家關係，還是穩中有進，特別是中國與新加坡關係卻不斷提升與加強。

中新建交才33周年。但兩國關係比起中國與那些建交50年、70年的國家來得更快速發展。這是中方外交上的一大亮點。

去年三月，新國總理李顯龍訪問北京，與中國國家主席習近平會面，兩人重申新中卓越的雙邊關係，並同意將新中/中新關係升級為「全方位高質量的前瞻性夥伴關係」。這一關係的提升，為深化兩國在多領域、多廣度、多層次進一步的合作注入了新能量、新動力。

四月，中新簽署諒解備忘錄，確認實質性完成兩國自貿協定升級後續談判。可見，新中兩國除了高層次領導不時互訪外，也在加強與促進企業、文化、商旅、民間團體、人民之間的往來並向前推進。

緊接着，中新雙方加速兩地的航班服務，開通、恢復在冠病期間各大城市停飛新中的多條航線。來到七月，中方宣佈恢復新加坡國民15天的免簽證待遇。

12月，新國副總理兼財長黃循財率領內閣七位部長訪華，與中國副總理丁薛祥主持新中雙邊合作聯合委員會（Joint Council for Bilateral Cooperation，簡稱JCBC）會議。這是兩國最高層級的年度性合作機制。中新在兩國最高層級的年度雙邊合作會議上達成24項成果，展現中新關係升級後的全方位、高質量和前瞻性。也說明兩國關係友好、相互信任、高瞻遠矚、並作戰略部署。

新中兩國已簽署「升級版中新自貿協定」。此協定，在服務業方面，新加坡將獲得更大市場準入；在其它行業如建築、零售和批發等22個領域，中方也承諾不限制新加坡投資者的外資股比。意味着新國企業或投資者在中國開展業務時，可以節省運營成本，創造更多的利潤空間。

在JCBC的會議中，也達成另一項「特別」的安排。新中兩國計劃通過互免簽證協議，便利人員往來，目標在2024年早些時候落實30天互免簽安排。其實，中國在去年七月已恢復新國國民15天免簽。這次，新方向中方提議30天互免簽證，方便雙方人員便利商務旅遊，是一大突破。畢竟新國國土面積小，開放免簽證給對方人民，新方的壓力遠遠大於中方的N倍。但新國還是胸有成竹，信心滿滿。一旦這一計劃落實，可為後疫情時代的旅遊業開創新的商機，必將給與旅遊相關服務行業帶來更多的收益。

還有，「跨境旅遊數字人民幣試點」，也是JCBC會議的亮點之一。開展試點，允許兩國遊客使用電子人民幣在新加坡和中國進行旅遊消費。提高了便捷性、便利性。隨着人員的往來不斷增加，人們對金融服務的需求必將更緊密聯繫。雙方在新國開展數字人民幣試點，為人民幣邁向國際化，提供了「前所未有」的合作方案與累積結算上的「兼容幷蓄」經驗。

新中兩國雖是不同的政治制度，但中華文化價值觀還是讓雙方彼此之間更容易產生共鳴。在世界格局不斷蜕變中，新中關係卻能向上提升、向前推進，不斷髮展。而免簽證計劃，讓兩地民間交流、來往更方便、更廣泛，就是其中最佳例證之一。

新中兩國的友好關係，在許多層面都邁進了「高質量發展階段」。無論是政治領導層，還是中新各工業園區的發展，如蘇州工業園、天津生態城、重慶陸海新通道3個政府間項目及廣州知識城國家級雙邊項目，新加坡在廣東、江蘇、遼寧、山東、上海、四川、天津、浙江等8個省份分別成立了經貿理事會機制合作開展，都能說明新中過去30多年來所取得的成就與碩果。

兩國政治層面的互信與包容，新生代領導班子成員的持續聯繫、會面，可說是無縫銜接，這是其它國家所無法達到的效果。

過去十年來，新加坡是中國最大的海外投資來源國；中國是新加坡的最大貿易伙伴。世界上比新加坡大的國家不計其數，但對中國的投資卻比新加坡來得少。從這兩點看，中新兩國經濟上的聯繫是非常緊密的、牢固的。

展望2024，當祥龍乘風而至，龍騰盛世之時，中新關係再上新台階已累積了許多能量，蓄勢待發。

作者陳文坪是新加坡時事評論人，關注新加坡、馬來西亞、中港台等地的政治時事和經濟民生。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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