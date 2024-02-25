地球之友｜善用建築技術　助力實現碳中和

來稿作者：洪藹誠



對抗氣候變化及減少溫室氣體排放已成為當務之急，這促使可持續建築受到越來越多的關注。建築物的施工和營運對全球能源消耗和二氧化碳排放量有著重要的影響。然而，建築技術的進步為減輕環境影響、提高能源效率和實現碳中和提供了甚具潛力的解決方案。

淨零建築的設計目標是在特定時期內產生足夠能源供消耗。這些建築結合節能措施和就地可再生能源發電，以實現如此高能效表現，對實現碳中和發揮著至關重要的作用。近年，太陽能光伏（PV）系統的價格愈來愈低廉，效率也愈來愈高，能讓建築物產生潔淨的電力。此外，屋頂和外牆等建築整合的光伏系統能大幅提高能源產量，同時減低對景觀及視覺的影響。再者，風力發電機的技術進步讓小型風力發電機得以融入到城市環境中，捕集風能補充能源需求。

被動設計提效率 環保建築減浪費

被動式設計原則有助減少建築能耗，通過優化建築朝向、隔熱和自然通風等因素，大幅減少對空調和照明系統的依賴。同時，使用具有良好隔熱性能的先進建築材料，例如氣凝膠和相變材料，能進一步減少熱損失，提高能源效益。此外，智能感測器和樓宇自動化系統的整合，可實時監測和控制能源使用方式，優化效率並減少浪費。

建築行業日漸廣泛採用可持續的建材和實踐方案，以減少對環境的影響。與傳統材料相比，綠色建材如再生鋼材、竹材和工程木製品等具有更低的隱含能源和碳排放量。此外，「組裝合成」建築法（MiC）等環保施工方法可減少製造廢物，提高施工效率，並減少對周邊地區的干擾。

引入智慧系統、綠化屋頂和垂直花園

近年，物聯網（IoT）的出現為建築管理系統帶來翻天覆地的改變，大力推動了智慧建築技術的發展。透過支援物聯網的感測器、驅動器和數據分析平台，可以對建築系統進行實時監測和控制，從而優化能源消耗、提升居住舒適度和保養操作。此外，先進的能源管理系統能夠精準分析能源使用模式，助樓宇業主和運營商及時識別和解決效率不佳的問題。

綠化屋頂和垂直花園不僅能提升建築物的美感，還能帶來諸多環境效益。綠化屋頂具有隔熱功能，能減少供熱和製冷的負荷，緩解城市熱島效應；同時還能促進生物多樣性，改善空氣質量和減少雨水徑流。另一方面，垂直花園又稱為「植生牆」，有助淨化空氣、降低噪音和隔熱，同時增加人口稠密的市區中之綠地面積。

採用創新建築技術對於實現碳中和至關重要，而被動式設計、節能措施、可再生能源和綠色建材正在改變建築行業。事實上，轉型至可持續建築模式不僅為環境帶來裨益，還能提高舒適度、改善營運效率，並促進長期成本節約。隨著全球積極應對氣候變化的挑戰，我們必須擁抱新興科技，以締造可持續和具韌性的建築環境。

作者洪藹誠博士是香港地球之友行政總裁。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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