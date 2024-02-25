張欣宇｜三隧分時段收費實施兩個月，成效如何？

三隧「分時段收費」方案於上年年底實施，兩個多月來，相信不少駕駛者也感受到過海時車流量比之前的確有所改變。在剛剛過去的週三，筆者通過立法會質詢取得三隧分時段收費後的詳細數據，經過對原始數據的整合分析，和大家分享一些發現。



來稿作者： 張欣宇



政府過去較常比較單條隧道自身在不同收費模式下的變化，筆者和團隊本次則關注若視三隧為一個整體，不同隧道之間佔比之變化。這種類似「市場份額」（Market Share）的角度更容易讓我們發現駕駛者選擇改變的一些規律。

數據簡析三隧分時段收費成效

結論1（圖一及二）：從更有效分佈車流、發揮基建應有運力的角度來說，政策目標已經實現。

圖一

在分時段收費推出後，無論是繁忙還是非常繁忙時段，西隧均已成為全日車流量最高的過海隧道。

圖二

結論2（圖三）：在繁忙時間，駕駛者更傾向「用錢買時間」，而在非繁忙時間出行的駕駛者，則更傾向選擇較便宜的隧道。

圖三

通過比較觀察到，無論在價格組合是舊有的75-20-25，或是上年年中的60-30-30，還是目前60-40-40階段，相比非繁忙時段，均有更多比例的駕駛者願意在繁忙時間選用西隧。但同時可以看的是，即使在633階段， 紅隧仍然是非繁忙時段最高用量的隧道，減少的一部分份額主要來自當時已經三隧劃一收費的的士車流。只有當實施分時段收費後，三隧非繁忙時段對所有私家車收費改為劃一30/20元，價格不再是影響隧道選擇的因素，西隧的車流量才超越紅隧。

結論3（圖四）：目前的分時段收費模式，在調節車輛避開繁忙時間、錯峰出行方面，沒有太大效果。

圖四

數據可見，過海隧道繁忙時間的車流量始終佔全日總車流量的36-37%左右，出現的分流效果主要出現在三條隧道之間，卻沒有達到政策曾經預想的引導部分車輛在非繁忙時間出行的目標。

建議：縮短「繁忙時間」定義

時間分流效果差，除了說明上下班時間過海的需求整體上頗為剛性（Rigid）以外，也存在一個可能性：便是我們設定的「繁忙時段」太長。

目前政府設定的早上繁忙時間是07:30-10:15，晚上繁忙時間則是16:30-19:00，在這些時間隧道收費均會較為高昂。但即使對於上下班時間有一定彈性的上班一族來說，絕大多數人也很難在10:15以後才到達辦公室；或在16:30前便離開。因此，下一步政策優化，可以考慮將繁忙收費時段縮短，例如早上／晚上繁忙時間縮短為08:00-09:30以及18:00-19:00，如此則有機會更有效降低最繁忙時間的過海車流強度，不僅實現隧道間的分流，也達到出行時間錯峰分流。

作者張欣宇是立法會（新界北）議員、工程師、香港新方向成員。文章的內容僅代表作者個人觀點，不代表香港01立場。



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