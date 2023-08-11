三隧分流一星期　紅隧塞車未改善

三條過海隧道上星期三（8月2日）起實施「633」收費方案，至星期日（8月6日）西隧亦開始實施易通行，方便駕駛者可直接駛過收費廣場。運輸署署長羅淑佩認為措施並非完全無效，並透露曾在早上繁忙時段暢順過海。



運輸署在多個位置設有監察系統，估計駕駛至過海隧道出口的行車時間。翻查一連六個星期四的數據可見，上午繁忙時段由九龍經紅隧過海的行車時間並沒有在實施「633」收費後有明顯改善。

圖一：整理加士居道、公主道及漆咸道北駛至紅隧出口的行車時間，可見「633」前後的變化有限。以8月3日及10日兩個星期四為例，過海的最耐情況需時20分鐘。

「633」效果有限 繁忙時段塞15分鐘

圖一整理了加士居道、公主道及漆咸道北前往紅隧出口的最快、最耐及中位數行車時間，可見加士居道及漆咸道北在實施「633」後（8月3日及10日）的情況跟前兩星期（7月20日及27日）近乎沒有分別。公主道的變化比較明顯，但行車時間縮短並不是始於「633」，而是易通行實施後。

如果以易通行為分界線，加士居道的行車時間中位數由16至18分鐘減至13至16分鐘，公主道由15至18分鐘減至12分鐘，漆咸道北由14至15分鐘減至13分鐘。

在早上繁忙時段前的7時，三個位置駛至紅隧出口的行車時間為5分鐘，換言之將行車時間減去5分鐘就可得出塞車時間。在實施易通行及「633」後，早上繁忙時段通常塞車7分鐘（經公主道）、8分鐘（經漆咸道北）及8至10分鐘（經加士居道）；在最擠塞的時候，塞車時間更多達13至15分鐘。

繁忙時段後仍擠塞 能否按時分流？

圖二至圖四呈現早上7時至11時的行車時間，可見在「633」後的兩個星期四（8月3日及10日），行車時間都是在8時左右開始上升，與「633」前的情況接近。

反而值得留意的是，政府的擠塞徵費方案以早上7時48分至10時15分為繁忙時後，收費最貴，但這六個星期四的數據顯示，行車時間在10時15分後沒有下降，有時候甚至需時更久。按時段收費的措施如何能夠分流車輛，能否紓緩繁忙時段的擠塞情況，只怕當局仍要審慎研判。

2020年9月起出任運輸署署長的羅淑佩，將於本月15日升任房屋局常任秘書長／房屋署署長。（資料圖片／廖雁雄攝）

對於提早出門要負擔泊車費的問題，署長羅淑佩乘機鼓勵市民多使用公共交通。值得留意的是，根據運輸署的「2022 年交通習慣調查」初步結果，在私家車駕駛者之中，以上下班作為主要用途的比例已經減至兩成半，另外不少車主表示可以接受共享汽車。當局若要鼓勵市民使用公共交通，進一步減少私家車輛，點對點交通服務的市場開放相信是繞不過的改革。