來稿｜預算案對物流發展的措施值得肯定

來稿作者：袁尚文、于承忠



特區政府最近發表新一年的財政預算案中，最受大眾關注的議題應該是樓宇買賣全面「撤辣」，政府希望藉此刺激樓市的同時，亦可以阻止樓市跌勢，達到提振經濟的目的！

其實，要全面配合香港未來經濟發展，除了確保香港作為區域金融和貿易中心外，提升和鞏固航運物流和供應鏈產業是非常重要！物流和貨運業佔香港生產總值超過20%，超過五份一的勞動人口從事相關工作。相關行業例包括採購、海運、空運、陸路跨境和本地運輸、倉儲、電商物流，和供應鏈設計及解決方案等企業。這些行業不但維持本地經濟動力，創造大量就業職位，也能提升香港作為國際航運及空運樞紐的地位。

今年的施政報告和運輸及物流局於去年底提出的「現代物流發展綱領」和「海運及港口航發展策略行動綱領」，這兩個「綱領」確立了航運和物流業的發展方向，以「高增值、數字化、可持續」作為主軸，由政府帶頭制定的策略和行動方案。財政司司長在財政預算案提出對相關的支援和先導計劃「加碼」，幫助中小企業升級轉型，提升商業競爭力。事實上，政府已於二零二零年撥款三億元推出「第三方物流服務供應商資助先導計劃」，為合資格物流服務供應商提供資助，鼓勵物流業應用科技以提升生產力。至今，受惠於這項先導計劃的企業超過一百九十間，涉及款項約一億三千七百萬元。政府也於今年二月優化這項先導計劃，將資助金額上限由每間企業一百萬元增加至二百萬元，並擴大資助範圍，以涵蓋應用ESG科技相關的服務。兩年前不少物流企業都申請資助去購買x光機，以應付民航處有關空運安檢的要求。今天，企業因應資助金額提高可以考慮把申請資金投入在相關的可持續的設備或服務上。

此外，預算案提出推動綠色航運和空運的支援及研究，構建跨國供應鏈管理中心，連繫一帶一路的國家和中東北非地區拓展物流業務等，這樣不但能扶持企業增強市場覆蓋和網絡，還能推動可持續發展，可謂一舉兩得。正如有本地航空公司因應擴大自由行城市而提高對西安和青島兩個城市的載客能力，政府因應積極推動及鼓勵航空公司及船公司去增加前往相關目的地的運力，這樣才能貫徹香港作為一帶一路的積極參與者和貢獻者，及推動貿易聯通。

在「海運及空運人才培訓基金」下，政府已於今年一月推出「智慧及綠色物流專業培訓計劃」及「物流推廣資助計劃」，以加強物流業的推廣和人才發展工作，配合智慧及綠色物流的新發展。同時，政府也推出「航空業推廣活動資助計劃」，資助本地與航空業相關的機構及學術機構舉辦活動，向社會不同層面推廣航空業的發展情況和機遇。香港人從來不乏好學和自我增值的心態，香港企業也不懼怕升級轉型和市場競爭，政府這個「授人以魚不如授人以漁」之舉，比起其他形式的資助都來得精準和到位。

長遠而言，預算案和政府政策必須要多考慮區域發展和整體佈局的需要，以「區港聯動」的整體政策，持續支援人才培訓，更積極的引入不同專業的物流人才，配合大灣區大市場的優勢做大做強，這樣才能建構高增值物流和供應鏈網絡，讓香港未來經貿物流發展再創高峰！

作者袁尚文博士、于承忠博士分別是香港理工大學專業及持續教育學院高級講師及組合課程統籌、客席講師。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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