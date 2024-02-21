李鑾輝｜粵港澳大灣區發展規劃綱要五周年

全世界有四大灣區：三藩市灣區、紐約灣區、東京灣區和粵港澳大灣區。



五年前，香港特區和澳門特區，與及九個內地城市，在中央安排下，組成全球最大的灣區——粵港澳大灣區，這是國家開放程度最高、經濟活力最強的區域，有着很大的發展空間。



來稿作者：李鑾輝



五年來，無論在經濟規模、交通基建、互聯互通、科創就業、便利惠民各方面，都有非常亮目的成績。作為航運交通界的選舉委員會委員，特別關心交通基建的建造和使用：其中廣深港高鐵香港段，幾年間，從九龍站出發，可以直達七十多個地點，每年載客超過二千萬。

港珠澳大橋連繫港澳與珠海，陸路無間斷地接合，所謂路通就財通，兩個特別行政區結在一起，提升商業機會。「港車北上」、「澳車北上」，開啟國家陸路大門，方便貼心。

香園圍、蓮塘口岸，成為香港、深圳之間第七個陸路口岸，這個關口最好的地方是設有私家車停車場，預訂車位，停泊後輕然過關，融入大灣區。

粵港澳大灣區的概念是加快香港融入國家發展，五年來，除了上述三項星級建設，還有一項跨境鐵路規劃，就是洪水橋、前海鐵路，把兩地新發展區貫穿起來，提高聯通效應。

這都是大灣區發展的驕人成績。進一步的互通，我們應該簡化大灣區的過關程序，例如「兩地一檢」，甚或「兩地不檢」，用今日先進人面識別等科技，步過關卡，會帶來更大的融合效果。內地可能有不同的法律和關稅，只要有清楚的條文，像歐盟一樣，不同的國家都可以，「一國兩制」一樣行得通，香港、澳門應該先行先試。

期望大灣區未來有更多、更好的發展，帶動整個地區和香港不停進步、不斷提升。

作者李鑾輝為選舉委員會（航運交通界）委員、新地公共事務部總監。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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