仲點論政｜「一加一大於二」的協同效應

俗話「遠親不如近鄰」不但耳熟能詳，相信不少人更親身體驗過。親戚有血緣關係，但如果住得遠自然接觸較少，論關係比不上鄰居之間那種互相關心和幫助的照應。真的遇上急難，即使親戚多親，如果住得遠，就算想幫忙也應不了急，反而鄰居可以火速解決擺在眼前的問題。可見，近鄰享有的「地理優勢」是遠親不可能取代的。



來稿作者：劉仲恒



這種「遠親不如近鄰」關係並不限於人際，在城市與城市之間也能應用得上。深圳是離香港最近的城市，如果港深關係的定位是競爭，那就太沒意思了。安坐家中，誰希望整天要跟鄰居競爭呢？把鄰里關係弄好，說不定有一天自己忘了「閂水喉」，鄰居還能幫你跟管理處打點一下，把問題解決呢。

其實，港深兩地在科技創新方面都擁有讓人艷羨的優勢，與其競爭內耗，倒不如強強聯手來得更實際。深圳是內地科創方面的龍頭，騰訊、華為、比亞迪等大型 科技企業都扎根深圳，而像蘋果和西門子這樣的海外企業也在深圳設立研發中心。香港雖是國際金融中心，但在科研和推進國際創科合作方面享有獨特的優勢。香港躋身世界前茅的五所大學擁有16所國家重點實驗室，為創科尖端研究作出很大貢獻。這樣背景的兩個「近鄰」城市根本不需要競爭，應該考慮的反而是在未來發展的戰略定位和合作模式，要怎麼善用雙方獨有的優勢，才能讓兩個城市都能得益。

實際上，港深融合也是國家的政策。《十四五規劃》清楚表明中央政府支持香港建設成為國際創新科技中心，難道中央政府不知道深圳在科創方面的優勢嗎？那是不可能的。但即使港深兩地在創新方面都有優勢，中央政府還是看到了很多雙方可以互補的空間。

深圳是「科技之都」，根據《全球科技創新中心發展指數2022》，深圳在全球科創中心的綜合排名是第12位，當中在技術創新全球策源力方面排名全國第一、全球第五。深圳在研發方面的經費佔GDP的比重是5.49%，屬於全國第二位。而香港是國際金融中心和國家與世界間的「超級聯繫人」，多年來累積了跟東南亞以至全球各地做生意豐富的經驗。雙方如果合作，互補性很強。通過深圳，香港可以看到的是整個內地的巨大市場。而通過香港，深圳可以跟一帶一路沿線各地，以至全世界的國家做生意。可見，如果雙方聯手，能夠產生的應該不僅僅是「一加一等於二」的簡單數學結果，而是「一加一大於二」的協同效應。

最近，「對接北部都會區發展策略專班」第四次會議在香港舉行。北部都會區最接近深圳，在發展時，應該加倍重視深圳對應地區的發展定位和潛力，這樣做對港深融合有利。

作者劉仲恒是放射科專科醫生、香港大學公共衞生碩士、團結香港基金顧問。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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