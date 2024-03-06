陳錦雲﹒財政預算案｜科研、高校與人才強投入　提升國際競爭力

香港特區政府最近發表的《2024-25財政年度政府財政預算案》，撥款推動系列有利於香港未來發展大局的舉措，其中包括多項對於香港人才匯聚與發展、大灣區共融合作及人工智慧等科創領域的願景和全方面支持政策。我们相信能夠進一步提升國際競爭力，抓住新發展機遇，推動更高質量的可持續發展。



來稿作者：陳錦雲



此次預算案預計針對創科領域投入約244億，用於建設人工智慧超算中心、設立大灣區國際臨床試驗所等創科支援計劃，開創全新市場。我們特別支援以下幾項新舉措：

一、新興工業加速計劃：《财政预算案》对新型工業加速計劃為從事生命健康科技、人工智慧與資料科學、先進製造與新能源科技的企業，将以1（政府）：2（公司）的配對形式為每家企業提供最多2億元資助，申請企業須在港投資不少於2億元。這有利於引導香港新型工業化的發展，以科技創新驅動企業提升生產力。

二、推動政府資助大學設立生命發展研究院：《財政預算案》提到，去年預算案預留推動生命健康科技發展款項中的60億元，將用來資助本地大學跟海內外機構合作，設立生命健康研發院，促進相關的科技研發及成果轉化，並引進全球創科領軍人才和科研團隊來港。這項新措施值得肯定，一些本地高校已設立獲國家部委批准的相關國家重點實驗室，新措施將可以進一步推動這些高校進行世界級的生命科學領域研發研究和成果轉化，促進生物醫藥等產業發展。

三、人工智慧研究支援計劃：人工智慧（AI）顛覆多個行業和學科發展，數碼港的人工智慧超算中心亦由今年起分階段設立。《財政預算案》宣佈將撥出30億元推行為期3年的人工智慧資助計劃，資助大學、研發機構和企業等運用算力。這除了將推動科研發展外，也有助吸引海外企業落戶香港，相信有助促進以大模型研究為主的AI專案和研究。

香港建設國際科創中心的目標關鍵要素在於人才。2023年香港特區政府已經通過人才計劃引入約十萬高素質人才，新的財政預算案進一步推動人才支援政策，多項措施並舉吸引人才。對於創科企業的支援將進一步吸引更多創科類人才來港留港;另外香港特區政府將舉辦全球人才高峰會暨粵港澳大灣區人才高質量發展大會等活動，也將會進一步發揮香港作為國際人才樞紐的獨特優勢，推動大灣區人才流動和合作。

對於創新科技和高校領域的扶持措施將會更好的為香港吸引和培育多元化的高素質創科人才，為香港發展注入活力。大灣區教育融合發展智庫将持續關注大灣區新機遇，進一步助力香港與大灣區其他城市以及國際間的高等教育、專家人才、科技成果轉化等領域合作，共同為香港打造國際教育樞紐、國際創科中心、國際人才高地的目標貢獻力量，講好香港和粵港澳大灣區故事。

我們相信，各項政策將會進一步提升香港在國際上的吸引力和競爭力。同時，我們促請香港特區政府不斷緊密與大灣區內地城市間的協調與合作，不斷形成合力，用好優勢互補和國家扶持政策，齊心協力推進香港和粵港澳大灣區的高質量發展，為中國式現代化樹立典範。

作者陳錦雲是大灣教育融合發展智庫主席。研究助理實習生李禹宵、周宇洋對本文寫作做了貢獻。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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