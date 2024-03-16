日夜都繽紛｜花深市集開鑼　造星藝人、日系女僕餐廳偶像現場表演

「18區日夜都繽紛」活動之一的「花深市集」，今午（16日）在長沙灣D2 Place商場對出十字街道開幕。市集在下午4點至10點會有連串演出活動，邀請本地偶像、Busker、舞蹈團體以及日系女僕偶像表演歌舞。



市集設30個攤位，包括熟食、遊戲（懷舊遊戲及VR遊戲）、手作品售賣以及手作坊，當中手作坊是免費供市民參與的。現場亦設以花為主題的大型打卡裝置供市民拍照。



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今日D2 Place對出馬路特意封路，以舉行「花深市集」，這是「日夜都繽紛」深水埗區的花深時節系列活動之一，活動在本月30日至4月7日會再有延長版，屆時會舉行為期一星期的「花深市集2.0」。

活動以花為主題，因春季已開始，加上深水埗區內有不少特色賞花點，如元州邨的簕杜鵑隧道，以吸引市民和旅客多發掘深水埗區內除了電腦、鬧市外的其他特色。

市集攤位會在今日一直擺至晚上10點，而在下午4時至10時都會有歌舞表演，表演分為3節，分別是4時至6時、7時至8時以及9時至10時，將有《全民造星》藝人Carson、本地Busker、舞蹈團體及日系女僕餐廳偶像（うチュー平行線）在市集的舞台持續演出。

熟食檔價錢合理。（梁祖兒攝）

熟食檔價錢合理 魚蛋$10有10粒

市集中的熟食檔索價不算太貴，具花主題特色的「花心燒賣」和「花心魚蛋」，10元分別有6粒和10粒，脆炸櫻花蝦雞髀售$35，薯條配蝶豆花梳打特飲套餐價售40元，亦有攤位賣東南亞美食，一份鹽酥雞都是40元，而甜品如香蕉煎餅則售40元至42元不等。

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值得一提，日系女僕偶像「うチュー平行線」（中文譯名︰宇宙地平線）一共五名成員。她們均來自本港知名的女僕餐廳「Maid Planet」，部份成員活躍於YouTube及打機直播。