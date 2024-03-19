藝術三月｜油街實現推兩大全新展覽　倫敦與本地藝術家跨文化交流

油街實現藝術空間明日（20日）起推出年度計劃「油街焦點」兩個全新展覽，分別是英國藝術家加里．卡德（Gary Card）的「加里．卡德之人山人海」多媒體展覽，和本地藝術團隊敲擊襄策展的「襄見」聲音藝術展覽，為參觀者帶來視覺及聽覺新體驗。



「油街焦點」是油街實現年度重點項目，於每年「藝術三月」舉行，旨在透過展現香港與國際藝術家的創新力量，激發跨文化對話，增進不同地域之間的交流，回應創新意念。

油街實現藝術空間明日（20日）起將推出年度計劃「油街焦點」兩個全新展覽，分別是英國藝術家加里．卡德（Gary Card）的「加里．卡德之人山人海」多媒體展覽，和本地藝術團隊敲擊襄策展的「襄見」聲音藝術展覽，為參觀者帶來視覺及聽覺新體驗。

倫敦年輕創作人加里．加德首次在香港舉行大型個展

「加里．加德之人山人海」於明日起至7月28日在油街倉庫及油街草地展出，是由被譽為倫敦最矚目的年輕創作人之一，加里．卡德首次在香港舉行大型個展，並由活躍於倫敦的湛旭華（Sylvia Zhan）擔任客席策展人。

加里．卡德是在國際藝術及時尚界炙手可熱的英國藝術家，經常獲邀與世界頂尖藝術家及時装設計師合作，在「加里．卡德之人山人海」展覽中，巧妙地運用動畫和音效，把具百年歷史的油街倉庫轉化成當代多媒體藝術空間，引領觀眾進入沉浸式的視覺及感觀體驗。另外，油街草地將同時展示加里‧卡德創作的大型戶外雕塑作品《夢境樂土：無名先生的奇想》，讓參觀者了解加里‧卡德如何回應當今過度刺激的生活方式。

本地藝術團隊引領觀眾踏上多元感官旅程

另一個由本地藝術團隊敲擊襄策展的「襄見」，則邀請了本地著名作曲家林丰作為展覽的首席藝術家，創作全新的音樂作品。展覽於明日起至8月11日在油街玻璃屋展出。

林丰與四位參展藝術家邵俊傑、陳惠立、黃麗茵及謝達輝互相協作，發掘塑造聲音場景的更多可能，以日常容易被忽略的聲音和物件作為靈感，配合分拆出來的敲擊樂器部件和機械裝置，組成引發回響的聲音藝術作品，引領觀眾重新細聽生活中容易被忽略的聲音，在鬧市中踏上一趟多元感官旅程。