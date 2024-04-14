香港文學館6月落戶茂蘿街7號　市建局為活化「龍城」招壁畫藝術家

市建局行政總監韋志成今日（14日）撰寫網誌指，市建局推展市區更新時，一直致力將藝術文化融入其中，例如灣仔茂蘿街7號現時成為區內深受歡迎的多元共享空間場地之一，而香港文學館今年6月也將落戶M7，屆時會開放予市民參觀。



他也提到，洗衣街／花墟道發展計劃未來會興建一個面積不少於8,800平方米的水道公園，營造「賞花熱點」，期望日後能將花藝、以及與花相關的文藝活動融入項目之中。



韋志成撰寫網誌提到，市建局在推展市區更新工作的過程中，一直致力將藝術文化融入市區更新項目，其中在茂蘿街7號（M7），現已成為區內深受歡迎的多元共享空間場地之一，而香港文學館今年6月也將落戶M7，屆時會開放予市民參觀。

展示香港作家珍貴手稿

據韋志成的介紹，文學館的開幕展覽將以「花」為主題，名為「萬物有文 文裏尋花」，將文學作家筆下常用的各種鮮花、花卉與文學作品連結，M7的公共空間擺放多個花藝裝，塑造成「文學花園」。

香港文學館除介紹香港文學發展外，也會透過互動裝置，展示香港作家珍貴的手稿、出版刊物和簽名本等，日後亦將邀請研究香港文學的學者，舉辦各類型的文學交流講座。

公開招募壁畫藝術家活化「龍城」

就「龍城」活化，市建局團隊已公開招募壁畫藝術家，為「龍城」區市建局項目附近部分街道或大廈外牆，創作具潮泰特色元素的大型壁畫。相關招募工作於上月結束，市建局團隊接獲約30份申請，大部分來自本地藝術家，亦有部分藝術家來自泰國、德國和法國等地，團隊目前正逐一審視每份申請，並將邀請獲甄選的藝術家提交壁畫設計建議書。

韋志成在文末也再提到洗衣街／花墟道發展計劃，指未來會興建一個面積不少於8,800平方米的水道公園，種植鮮花樹木及灌木，營造「賞花熱點」，供市民享用，並期望日後能將花藝、以及與花相關的文藝活動融入項目之中。