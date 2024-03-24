花墟重建｜韋志成反駁：重建等同消滅地區特色以偏概全　欠前瞻性

市建局3月15日展開洗衣街／花墟道發展計劃，市建局行政總監韋志成今日（24日）發表網誌表示，留意計劃公布後，社會有不同意見關注花墟保育，擔憂重建令花墟失去特色，他以啟動項目前委聘顧問進行的調查作回應，指出計劃能應對現時營運者面對的問題、以及意見。



韋志成在文中指，是次項目標誌着市區更新踏入新的里程，認為以偏概全的將「重建」與「破壞或消滅」地區特色劃上等號，卻忽視花墟營運者面對的問題、及花墟長遠可持續發展需要的言論，欠缺前瞻性，對香港長遠發展並無益處。



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市建局3月15日公布洗衣街／花墟道發展計劃，地盤總面績約29,315平方米，包括6個地盤，受影響地舖商戶約33個，另有約275個住戶受影響。

市建局公布洗衣街花墟道重建計劃。（市建局行政總監網誌）

商戶反映：欠空間、欠上落資位、欠泊車位

他在文中詳述，啟動項目前，局方委聘顧問走訪花墟逾百間花店或相關經營的店舖，並以問卷調查問超過60名在花墟範圍內經營花店的營運者，以及700多名到訪花墟的市民。

調查結果發現，現時營運者面對缺乏足夠的空間擺放貨物、欠缺上落貨位置、以及沒有足夠的泊車位等三大問題，亦有過半數的受訪花店營運者和市民認為，改善花墟周邊公共空間的設計、塑造「賞花熱點」及增加多元化經濟活動，有助提升花墟的特色和吸引力。

因應這些意見，其團隊也作出相應建議，例如建議以「一地多用」模式，興建一幢多用途綜合大樓和地下公眾停車場，額外提供約220個公眾私家車泊車位和約10個公眾上落貨車位。綜合大樓基座內也將提供商業活動、餐飲和可作花店用途的零售地舖，期帶動人流，受重建影響的花店也可優先回遷。

項目提出構建的「城市水道」及水道公園，亦將串連花墟及地盤周邊的球場和體育館，並開放現時分隔及被圍封的設施和公共空間，大幅度改善暢達性。

市建局擬將園藝街及園圃街一帶後巷，塑造成為花墟道及太子道西以外的「第三條花墟步行街」的初步規劃構想圖。（市建局行政總監網誌）

擬建「第三條花墟步行街」連接雀鳥花園

韋志成又提到，希望將今次項目、與太子道西／園藝街的保育活化項目連接的後巷，塑造成花墟道及太子道西以外的「第三條花墟步行街」，強化此地段的花墟氛圍，更連接至花墟毗鄰例如園圃街雀鳥花園，提升花墟一帶的暢達性及步行空間，帶動花墟人流。

他續稱，項目開展後，局方將落區逐一探訪項目範圍內的商戶，講解項目推行時間表及規劃程序，也將藉著訪談，了解商戶對過渡經營安排、回遷意願和需要，以便研究制定適切的方案。

「將重建與破壞劃上等號，對香港長遠發展無益」

韋志成在網誌後段表明，以偏概全的將「重建」與「破壞或消滅」地區特色劃上等號，卻忽視花墟營運者面對的問題，以及花墟長遠可持續發展需要的言論，欠缺前瞻性的視野，對香港長遠發展並無益處。

他續形容，是次項目標誌着市區更新踏入新的里程，項目北連界限街、正在進行更新研究的深水埗嘉頓山及主教山周邊一帶，南面亦可伸延至旺角核心的「城市中心公園」、「微型公園系統」，以至連接渡船街的「綠廊」及西九龍高鐵站外的景觀平台，形成一個可供步行的跨區公共休憩空間「南北綠化軸帶」。