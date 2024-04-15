國家安全教育日｜油尖旺舞台劇宣傳學習國安法　黎文卓擔任導演

今日（15日）是「全民國家安全教育日」，各區均有相關活動，油尖旺區就上演一齣舞台劇《國安有法，你我有責》，市民可免費入場觀賞。



油尖旺區關愛隊製作舞台劇《國安有法，你我有責》，於4月12日首演。舞台劇由著名編劇黎文卓擔任導演，除了專業演員，油尖旺關愛隊和街坊亦有參與，希望以輕鬆手法向觀眾展現學習《國家安全法》的重要性。

活動與油尖旺民政事務處合作舉辦，油尖旺民政事務專員余健強表示：「這樣的活動將持續進行，將藝術與教育結合，讓國安法的宣傳更加深入人心，共同構築起一道堅固的國土安全屏障。」

舞台劇籌備委員會主席羅家聰則表示，希望大家明白解國家安全對國家、香港特區以至每個市民的重要性，強調維護國家安全人人有責。

舞台劇《國安有法，你我有責》將於今日晚上6時至7時，在梁顯利社區中心一樓會堂公演最後一場，市民可以免費入場觀賞。