曾國衞出席「童軍國家安全日」　稱香港維護好國安才能長治久安

政制及內地事務局局長曾國衞周日（7日）為「童軍國家安全日」擔任主禮嘉賓並致辭，強調唯有國家安全興盛，人民才可安居樂業。只有共同維護好國家主權、安全、發展利益，香港才能夠長治久安，市民才能夠獲得安全感和幸福感。這是理所當然、天經地義的事，大家務必牢記。



曾國衞指出，香港童軍總會在特區政府資助下，1月起舉辦連串國家安全教育活動，透過填色創作比賽及標語創作比賽，讓童軍各支部青少年成員了解維護國家安全的重要性，以及加強他們對國情的認識。

他表示，為加強社會各界推動愛國主義教育，政府將會在「憲法和基本法推廣督導委員會」下設立「愛國主義教育工作小組」，協調各部門和機構推動國民教育，與國家的愛國主義教育法內容相對接，加強國家歷史文化和國情的教育。

寄語青少年成為愛國愛港的國之棟樑

曾國衞致辭時又提到，「國家是根，根深才能葉茂；國家是本，本固才能枝榮。沒有國哪有家，更不會有我們。」因此，他期盼青少年認真學習、愛護祖國，長大後成為真正愛國愛港的國之棟樑，不負中華兒女的身份。

他鼓勵青少年繼續深入認識國家，多到內地不同地方走走看看，與在內地的同學朋友多作交流，培養牢固的國民身份認同及民族自豪感，切實維護好國家安全，日後成為國家及香港的優秀棟樑，為國家強國建設、民族復興偉業作出貢獻。