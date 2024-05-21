香港打卡位｜西營盤綜合大樓光影展亮燈　夜窺「高街鬼屋」舊貌

中西區民政事務處將於明日（22日）晚上起，在有「高街鬼屋」的西營盤社區綜合大樓、即舊精神病院立面拱形遊廊舉行「高街光影情緣Love in the Light」光影藝術展，為期一年，以時光隧道為創作概念，結合藝術、建築和科技元素。



每晚6時至10時舉行 每10分鐘一節

中西區民政事務處由22日起在西營盤社區綜合大樓舊精神病院立面拱形遊廊舉行「高街光影情緣Love in the Light」光影藝術展，展覽由本地建築師蕭國健設計，以時光隧道為創作概念，結合藝術、建築和科技元素，將拱形遊廊轉化成一個關於愛情的光影藝術展覽，展覽為期一年，在每日晚上6時至10時舉行，每10分鐘一節，每場燈光表演約5分鐘。

位於西營盤高街2號的舊精神病院於1892年落成，於2015年被列為法定古蹟，早期巴洛克式地標建築在香港非常罕見，它採用了本地物料興建，造工精準且工藝細緻。

西營盤舊精神病院一直「鬼話連篇」，被稱為香港三大鬼屋之一，因過去除了常有精神病人撞頭自殺，據稱二次大戰時日軍佔領香港期間，把病院當成刑場，常有鬧鬼之說，因此被稱為「高街鬼屋」。據古蹟辦資料，1971至1998年間大樓一度空置，到1998年當局重建為西營盤社區綜合大樓，保留了極為罕有的花崗石立面，於去年10月全面開放。