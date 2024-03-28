復活節｜Art Central等各式藝術展覽、打卡位　一文睇留港好去處

今年復活節假期（3月29日至4月1日）緊跟2天後，便是清明節（4月4日）。長長假期，未必一定要外遊、北上，留港亦有不少好去處！除了維港兩岸的藝術裝置外，港九新界都有合家歡活動適合一家人齊齊放鬆，《香港01》綜合多個假期間舉辦的活動以供參考。



Art Central 自2019年後再度回歸中環海濱舉行，圖為日本藝術家砂山典子表演藝術作品《むせか える世界》（A Sultry World）。（資料圖片／梁嘉欣攝）

Art Central

Art Central 自2019年後再度回歸中環海濱舉行，展示98間亞洲畫廊、超過500個藝術家的作品，屬歷年最多。部份焦點作品，包括日本藝術家砂山典子（Sunayama Norico）表演藝術作品《むせか える世界》（A Sultry World）、由6名本土藝術家創作的《勤奮美學》展覽、由策展總監挑選作品的「Neo」新藝廊專區等。

時間：3月28日至3月31日

地點：中環海濱

收費：成人 250元-330元

學生／優惠門票 185元-235元

小童（5至15歲） 60元

不同時段不同收費*



香港巴塞爾藝術展一連三日於灣仔會展舉行。（旅發局網頁）

巴塞爾藝術展 Art Basel

香港巴塞爾藝術展匯集243 間頂級國際畫廊，展示涵蓋所有細分市場藝術作品，來自20世紀的大師到知名當代藝術家不等。今次展覽的主要亮點包括擴大的展覽部分 「藝聚空間」（Encounters） 和「策展角落」（ Kabinett）。

時間：3月28日至30日

地點：灣仔會議展覽中心

收費：不同時段不同收費，詳情見網頁



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藝術@維港2024

今年3月起，康文署繼2022年後，再度於維港兩岸推出「藝術@維港」活動。除了位於金鐘添馬公園的「teamLab: 光漣」備受注目外，尖沙咀一帶的K11 MUSEA海濱長廊、尖沙咀中心、帝國中心以及鐘樓都有藝術裝置供市民免費觀賞，不過要留意，除了海濱長廊外，其他裝置都於晚上6時起開始。

▼3月25日 「teamLab：光漣」正式開放公眾參觀▼



其中K11 MUSEA海濱長廊擺放了藝術家Alicja Kwade作品《世界的秩序（圖騰）》雕塑，尖沙咀中心與帝國中心則有光影藝術幕牆，呈現德國、法國、捷克以及香港共5位藝術家的動態影像創作；至於鐘樓會有名為「梵高 · 樂印」的巨型戶外 LED 藝術裝置《迴圈》，展示與音樂、光影下展現的梵高作品。

▼「teamLab：光漣」開放前直擊▼



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各活動展期均橫跨整個長假期，市民可放心到康文署專頁瀏覽詳情或登記參加：

https://www.museums.gov.hk/tc/web/portal/artatharbour2024-art-projects.html#



西九家FUN藝術節—《抱泡瞬間》

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由西九文化區管理局主辦的首屆「西九家FUN藝術節」，於本月16日開鑼，其中設置在西九文化區藝術公園海濱草坪的大型戶外藝術裝置《抱泡瞬間》（Ephemeral），亦在上周五（22日）免費開放予公眾參觀打卡，有興趣的市民可趁著4月7日前到場。

至於戲曲中心、自由空間以至兩間M+博物館都各有展覽或工作坊，當中M+更正舉行「香港賽馬會呈獻系列：黑白──攝影敘事」，是M+首個以攝影為主題的特別展覽，亦是2024年法國五月藝術節之開幕節目之一，法國國家圖書館的攝影藏品則是首次大規模於亞洲公開展出，惟節目需要購票入場。

詳情可瀏覽：

https://www.westkowloon.hk/tc/westkfunfest?tab=overview



《抱泡瞬間》裝置開放時間：

星期一至五：下午2時至晚上10時

星期六、日及公眾假期：上午11時至晚上10時

渣打呈獻︰JOURNEY．REIMAGINED

K11 Musea除了上述提到海濱長廊外，商場內6樓的Sculpture Park亦正舉行名為「JOURNEY．REIMAGINED」的旅行主題展覽活動，在沉浸體驗下可先後遊覽東京澀谷、挪威奧斯陸等景色，最終則由歌手王菀之聲音導航，分享內心世界作結，讓參加者一起經歷探索。

詳情可瀏覽：

https://www.k11musea.com/zh-hk/happenings/sc-presents-journey-reimagined-immersive-photoshoot-experience/



時間：2024年3月22日至4月1日

地點：尖沙咀K11 MUSEA 6樓 Sculpture Park

票價：免費入場

賽馬會創意藝術中心《迷．你索引》

若果不想在鬧市中邊睇邊迫，位於石硤尾的賽馬會創意藝術中心（JCCAC），今個月亦有名為「迷．你索引」的聯展供市民免費入場，是中心首次在香港藝術月中擠身巴塞爾藝術展，成為文化合作夥伴。

（賽馬會創意藝術中心網頁）

期間中心L1的藝廊，會展出12位駐村藝術家作品，媒介涵蓋多個藝術範疇，包括水墨、木版畫、油畫、礦物顏料繪畫、陶瓷、混合媒介繪畫及裝置等；雖然展覽本身免費入場，但若然有看中作品，部分作品本身亦可供購買。

時間：3月15—30日：早上11時至晚上8時，3月31日：早上11時至晚上6時

地點：石硤尾白田街30號賽馬會創意藝術中心L1藝廊

《MR. MEN™ LITTLE MISS™ 紗廠遊蹤》

荃灣南豐紗廠一向是各路文青、愛狗人士的勝地，不過由即日起至4月7日，紗廠會連同MR. MEN STUDIO 合作，將童書《MR. MEN™ LITTLE MISS™》帶進紗廠，讓家長與小朋友在場參與定向活動遊走紗廠，亦有手工藝工作坊，與子女寓學習於玩樂。此外，紗廠內亦有復活節市集，有近 30 間本地設計、手作品牌參與。

（南豐紗廠Facebook）

時間：即日起至4月7日

地點：荃灣柴灣角白田壩街45號南豐紗廠