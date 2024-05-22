觀塘再辦夜市　日夜都繽紛

「18區日夜都繽紛」活動在年初紛紛邁向尾聲，觀塘區計劃舉行第二波的振興經濟活動已由即日起至5月29日進行，名為「龍騰觀塘仲夏夜市」在觀塘市中心自由空間舉行，藉此增添觀塘區歡樂氣氛，推動地區經濟發展。



今年1月底至2月中旬，觀塘區議會、觀塘民政事務處及香港觀塘工商業聯合會攜手舉辦為期23日的「龍騰觀塘新春夜市」活動。據觀塘區議會紀錄顯示，該活動吸引了接近80萬人次入場，場面熱鬧，屬各區「日夜都繽紛」活動中成績最亮眼的區份之一。

「龍騰觀塘仲夏夜市」

今次夜市以美食為主題，現場所見一些街頭小食價錢大眾化，咖喱魚蛋20元一份、雞翼包飯40元一份、70元更可取兩串八爪魚鬚。

有商戶反映在觀塘市中心自由空間舉行夜市的模式，漸漸在觀塘街坊心中留下印象。汲取上次經驗，這次活動吸引到人流，他說熟食檔生意甚佳，帶動了周邊商舖店販的生意，有效提振地區經濟。

「龍騰觀塘仲夏夜市」

周邊的商戶反映支持活動，以及希望下次能參與，印證政商民互動，有效提振了本土經濟。有商戶期望，未來再搞類似活動時，政府能繼續如今次一樣能積極配合，加快夜市的籌備過程。

主辦單位表示希望這次夜市能像月前的新春夜市一樣，促進商業及經濟活動，為市民帶來多元化的市集活動，鼓勵一家大小享受歡樂氣氛，邊走邊吃，欣賞精彩的綜合表演，參展商和當地居民積極互動，營造歡樂氣氛和增強社區凝聚力，刺激市民及遊客消費。

「龍騰觀塘仲夏夜市」

地址：觀塘市中心自由空間（交通：近觀塘地鐵站A出口裕民坊）

日期：2024年5月9日（星期四）至5月29日（星期三）一連21日免費入場

開放時間：

星期一至四：下午4時至晚上10時

星期五、六、日、公眾假期及假期前夕：中午12時至晚上10時30分