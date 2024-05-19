兼善里重建︱小朋友構思「運動會」　街坊嘆：好難搵返呢啲人情味

長沙灣兼善里重建項目於2021年9月刊憲展開，預計於2031年落成，其後在去年4月開始收購及安置居民。兼善里居民鄰里之間感情深厚，重建迫近清拆在即，有在兼善里居住的小朋友就構思了不同競技項目，並在明愛基層組織發展計劃協助下，今日（19日）在兼善里舉辦「最好一屆兼善里運動會」，為街坊製造更多相聚時光。



住在兼善里已有約7、8年的陳先生指，自己半初因該處租金較便宜已入住。他本來為人比較孤僻，亦甚少與其他居民接觸，後來跟街坊相處多了，便覺得他們十分友善，大時大節亦會一起慶祝。而住了15年的老街坊梁先生就表示不捨得街坊，認為鄰里之間的人情味「好難搵得返」。



孩童不捨兼善里嬉戲日子 構思「運動會」冀留下更多回憶

有居民響應號召協助籌備「最好一屆兼善里運動會」，亦有已搬走的舊街坊特地回來當義工維持秩序。明愛基層組織發展計劃的福利工作員張曉瀅表示，小朋友會提出這個點子，一來是因為重建日近，想在這裡留下更多回憶，二來是他們平日也很喜歡在兼善里玩耍，最後是他們亦想透過「運動會」展示出兼善里作為公共空間的可塑性。

明愛基層組織發展計劃的福利工作員張曉瀅表示，小朋友會提出這個點子，一來是因為重建日近，想在這裡留下更多回憶，二來是他們平日也很喜歡在兼善里玩耍，最後是他們亦想透過「運動會」展示出兼善里作為公共空間的可塑性。（梁鵬威攝）

她又引述居民指不捨得街坊及兼善里，因為平日大家碰面亦會點頭打招呼，日後兼善里清拆大家各奔東西後便很難再聚首，在新地方亦很難再有現時的「人情味」。張曉瀅形容兼善里的街坊都很有「人情味」及樂於助人，如有需要幫忙街坊都會義不容辭地出手相助。

由單身住到成家立室 嘆「好難搵返呢啲人情味」

不願上鏡的梁先生在兼善里住了15年，由當初的單身漢到現時已成家立室，女兒亦已5歲。他表示兼善里重建項目開展後，很多街坊都陸續遷出。他住在一個「一劏三」的單位內，其中一個鄰居月底亦會搬走，另一個街坊則跟他處境一樣等「上樓」。

他又指兼善里衛生欠佳，不過與昔日相比己改善了很多，亦因為空置單位多了，乏人清潔打理。梁先生又憶起平日亦會跟街坊「聚腳」閒聊，對街坊難免有不捨之情；又表示「好難搵返呢啲人情味」。

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另一位在兼善里住了約8年的陳先生今日在「運動會」擔任義工維持秩序，他太太離世後便搬來兼善里居住。他形容自己性格孤僻，經常獨來獨往，一次參與明愛基層組織發展計劃的活動後才開始跟街坊熟絡起來，間中亦會一起飲茶，共渡節日。

陳先生又指兼善里「人情味濃」，大家會守望相助，只是重建項目已是事在必行，即使不捨得街坊亦沒有辦法，日後大家都會各散東西。被問到如何看待兼善里的街坊，他就形容他們會守望相助。

住在兼善里約8年的陳先生今日在「運動會」擔任義工維持秩序，他指街坊平常都會守望相助。（梁鵬威攝）

長沙灣兼善里重建項目於2021年9月刊憲展開，預計於2031年落成，牽涉約836個業權、近1,500戶，受影響人口約3,149人。運輸及物流局2月時表示，重建後將永久關閉兼善里。「兼善里居民關注組」於3月24日召開記者會，會上有居民表示重建無問題，惟希望兼善里可獲保留，讓一眾街坊可重拾社區關係。

▼長沙灣兼善里重建項目於2021年9月刊憲展開，預計於2031年落成▼



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