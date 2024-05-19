九龍城重建｜髹壁畫供打卡　主題潮洲、泰國、舊機場打造型格社區

市建局正推動九龍城衙前圍道／賈炳達道發展計劃，市建局行政總監韋志成今日（19日）表示，希望將九龍城提升成為「型格社區」，因應其團隊發現被評為型格街道的個案至少一幅特色的壁畫，因此額外資助區內8幢大廈美化外牆，將潮州、泰國和舊啟德機場三個主題，在大廈外牆以至地下的入口、地舖店面、招牌以及騎樓底部等位置呈現，首幅外牆壁畫將設置於城南道增褔樓，以泰國作為壁畫主題，料最快明年第二季完成。



韋志成也提到，區內街道也將進行美化工程，包括以不同顏色的地磚在行人路上拼砌出特色圖案、利用主題特色設計美化街道旁的電箱、在街道兩旁安裝具潮、泰特色和飛機圖案的路牌等。



市建局行政總監韋志成在其網誌表示，希望將九龍城提升成為「型格社區」。他指，其團隊留意到，被評為型格街道的個案至少一幅特色的壁畫，所以在九龍城重建項目，推動「小區復修」先導計劃時，也額外資助參與計劃的8幢大廈美化外牆，邀請45位來自本地、泰國及外地的藝術家，提交設計建議書。

首幅外牆壁畫將設於城南道增褔樓

韋志成指，市建局團隊會根據參與計劃大廈所在的位置、樓宇外牆特徵、步行路線和觀賞視點等四方面，考慮各具不同風格的壁畫設計提案後，將潮州、泰國和舊啟德機場三個主題，在大廈外牆以至地下的入口、地舖店面、招牌以及騎樓底部等位置呈現。

首幅外牆壁畫將設置於城南道增褔樓，以泰國作為壁畫主題，市建局團隊現正與法團進一步商討工程細節，預計最快於明年第二季完成。

位於城南道增褔樓的外牆，將繪上泰國主題的壁畫藝術。（市建局網誌）

美化街道推「小區復修」先導計劃

除大廈外牆壁畫，市建局將同時在「小區復修」先導計劃內的街道進行美化工程，包括以不同顏色的地磚在行人路上拼砌出特色圖案、利用主題特色設計美化街道旁的電箱、在街道兩旁安裝具潮、泰特色和飛機圖案的路牌等。同時，市建局也會在毗連的打鼓嶺道休憩花園，以飛機為活化主題，呈現舊啟德機場的歷史元素。

除了營造「打卡」位，市建局也將會在設計項目時，著重保留店舖林立的特色，亦為現時於項目內經營的特色商戶提供回遷方案，鼓勵留在原區經營，保留「小街飲食文化區」的地區形象。

特別日子及節日辦特色活動

此外，韋志成提到項目規劃亦設計寬闊的地面行人空間，並利用經美化的後巷連結不同街道，加強步行暢達性，包括將項目內的衙前塱道和南角道改劃成為寛闊的綠化行人步道；在通往啟德新區的行人隧道出口增設門戶廣場和地下廣場，連同美化後的街區範圍，接連啟德新區、沙浦道、打鼓嶺道、南角道、衙前圍道，以至賈炳達道，形成一個串連的「龍城」區。

在上述硬件設施外，項目擬建的兩個廣場，也可以讓地區團體在特別日子及節日，舉辦傳統節慶及富地區文化特色的活動，突顯「龍城」區的種族共融特色。