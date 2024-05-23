政府下月起移除后海灣無登記蠔排　再檢視水質等因素制定管理計劃

漁農自然護理署今日（23日）公布，專責處理后海灣蠔排管理的政府跨部門工作小組，下月起將採取第一步行動，移除去年沒有提交養殖紀錄、即沒有載有標記的蠔排，未及時移除者或要付上法例責任。小組將於行動後再檢視后海灣航行安全、水質及環境等因素，決定下一步管理計劃。



只有持標記的蠔排可暫時保留

漁護署表示，工作小組於去年7月25日公布，已完成后海灣蠔排數目及位置的凍結調查。小組並於同年9月，根據調查結果要求相關本地蠔養殖人士，提交蠔排的蠔類養殖紀錄。

工作小組其後向提交紀錄的人士，發出載有獨特編號的標記，並要求將標記繫於蠔排，以供工作小組查察。只有持標記的蠔排可暫時保留，工作小組會在下一階段的管理計劃再作處理。

檢視航行安全、水質及環境等因素 決定下步管理計劃

至於沒有提交記錄的蠔排，則需於5月31日或之前移除，以及相連的所有物品，否則下月起將被根據《船舶及港口管制條例》（第313章）而移除，相關人士或要負上法律責任。

小組發言人表示，下一步會檢視后海灣航行安全、水質及環境等因素，以及各個獲准暫時保留的蠔排，再決定管理計劃下，容許在后海灣養殖蠔類的範圍、蠔排的實際數目，以及作業位置。

政府跨部門工作小組由漁農自然護理署、地政總署、香港警務處、海事處、環境保護署和民政事務總署組成。