民建聯倡黃大仙興建全科急症醫院　李慧琼：官員態度正面

黃大仙區人口老化問題嚴重，居民對醫療服務需求日增。多位立法會議員今日（4日）與醫務衞生局及醫管局代表開會，重提在區內興建一所全科急症醫院，民建聯李慧琼、選委界陳凱欣形容官員態度正面。



6月4日，多名立法會議員與醫務衞生局及醫管局開會，重提於黃大仙興建全科急症醫院。（黃梓霖攝）

李慧琼：黃大仙只有3間醫院 難以拓展24小時急症服務

民建聯舉行「圓桌會議」，邀請多名立法會議員出席，官員代表包括醫務衞生局副局長李夏茵、醫管局策略發展總監程衛權等。李慧琼在會上表示，黃大仙居民爭取區內興建醫院多年，雖然現時區內有3間醫院，但其中佛教醫院屬社區醫院，東華三院黃大仙醫院與聖心醫院則屬日間復康中心，居民現時都要跨區看診，相信未來難以拓展24小時急症服務。

就醫院選址方面，李慧琼表示初步已有兩個地點，分別是樂富幸林街佛教醫院對面球場，以及慈雲山邨配水庫遊樂場，兩地點皆由市民提議，她續指未來會再收集意見，了解市民意願。

選委界陳凱欣指，本港面對人口老化、醫院重建等問題，建議當局盡早在區內興建一間新醫院，應付黃大仙區2012年起10年間，長者人口增逾四成，但病床數目卻只增一成的窘境。

對於伊利沙伯醫院重建後或將服務移至2025年啟用的啟德醫院，民建聯再重申，希望可保留伊院的24小時全科急症用途，日後亦會成立聯盟關注及跟進重建後的情況。與會議員形容今次會面官員的態度正面，計劃下次會邀請運輸署官員，商討解決啟德醫院交通支援不足的問題。