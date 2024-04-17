特別財會｜林健鋒憂禁運晶片影響醫療服務　醫管局：非靠單一供應

立法會財委會今日（17日）召開特別會議審議預算案有關衞生開支。經民聯議員林健鋒指現時部分電腦晶片被禁運到中國，甚至香港，詢問當局是否有兩手準備，以防影響本港的醫療系統運作。醫院管理局行政總裁高拔陞回應指，醫管局不會依賴單一系統供應商，本身亦有團隊負責研發系統。



另外，自由黨李鎮強關注現時涉及醫療服務的應用程式繁多，詢問當局會否進行整合。醫務衞生局副秘書長許澤森透露，當局將推出「醫健通＋」五年發展計劃，其中目標正是整合醫療應用程式內容。



林健鋒表示，現時有部分電腦晶片禁運至中國或香港，關注醫管局的智慧系統會否因此而受影響，當局是否有兩手準備？高拔陞回應指，醫管局不會依賴單一晶片供應商，醫管局亦有專責內部團體負責研發，部分人工智能系統使用開放源碼（open source），不存在被禁用的情況，另外局方亦有使用內地晶片及系統。

將推出「醫健通＋」五年發展計劃 整合應用程式內容

自由黨議員李鎮強則指現時不同醫療服務散落在各個醫療應用程式中，如「醫健通」、「HA Go」、及「18區中醫診所」等，指不同部門、醫療服務有不同專屬應用程式會對市民造成不便，詢問政府會否考慮整合各個醫療應用程式。許澤森表示，「醫健通」長遠目標是成為綜合醫療平台，局方未來會推出「醫健通＋」五年發展計劃，其中會整合上述應用程式及醫療服務內容。

離職醫生年齡有下降趨勢 盧寵茂：情況使人憂心

此外，醫務衛生局局長盧寵茂提到，近年非退休離職醫生的流失數字較以往有所下降，但留意到非退休離職的醫生年齡有下降趨勢，由以往主要為40至50歲離職，下降至30至39歲，承認情況令人感到擔心，指局方會盡力留住醫生。

另外，會上多名議員關注社區隔施設施用途及開支等。醫務衞生局表示，部分設施現時設有有醫療物資存放區及臨時辦公室等，部分則保留為防疫、抗疫之用，局方經研究後會分階段釋放土地，或轉為其他用途，整體而言，現時各社區隔離設施的每月實際開支合共約為375萬元。