法國進口急凍龍脷樣本檢出甲基汞金屬超標　食安中心指令停售下架

食物環境衞生署食物安全中心今日（13日）公布，一個法國進口的急凍龍脷樣本被檢出金屬雜質甲基汞含量為百萬分之0.8，超出法例上限的百萬分之0.5，食安中心已指令進口商 The House of Fine Foods Limited 將受影響產品停售及下架，並正追查有關產品的來源和分銷情況。



食安中心驗出一個法國進口的急凍龍脷樣本含百萬分之0.8的甲基汞，超出法例上限的百萬分之0.5。（示意圖／Shutterstock）

食安中心指，透過恆常食物監測計劃，從進口層面檢取一款法國進口的急凍龍脷樣本作檢測，結果顯示其甲基汞含量是百萬分之0.8，較法例上限的百萬分之0.5多出百萬分之0.3。產品資料如下：

產品名稱：急凍龍脷

來源地：法國

生產日期：2024年2月7日

此日期前最佳：2027年2月7日

進口商：The House of Fine Foods Limited



食安中心稱已通知涉事進口商的產品違規情況，並指令其將受影響產品停售及下架，同時正追查產品來源和分銷情況；食安中心呼籲市民停止食用受影響批次的產品，業界如持有該批產品，亦應即時停止使用或出售。

食安中心續指，魚類中的金屬雜質汞主要為甲基汞，攝取大量的汞會影響胎兒腦部發育，及成人的視力、聽覺、肌肉協調性和記憶力。世界衛生組織早已指出，進食捕獵性魚類是人類攝入汞的主要途徑，而食安中心的總膳食研究報告亦指出體型較大或捕獵性魚類，如吞拿魚、金目鯛、鯊魚、劍魚、旗魚、橘棘鯛和大王馬鮫魚等，其汞含量可能較高。

因此，食安中心呼籲孕婦、計劃懷孕的婦女、幼童這些較易受汞影響的人士，應避免進食上述魚類，而在選擇魚類時可首選體型較小的魚類，從而減少攝入過量金屬污染物。

食安中心引述世衛早前指出，進食捕獵性魚類是人類攝入汞的主要途徑。（資料圖片）

根據《食物攙雜（金屬雜質含量）規例》（第132V章），任何人如售賣金屬雜質濃度高於法定上限水平的食物，即屬違法。違例者一經定罪，最高可處罰款五萬元及監禁六個月。