四兒童南豐中心分店食兒童餐後食物中毒　大家樂：將化驗食物樣本

衞生防護中心昨公布正調查兩宗食物中毒個案，共涉及4名兒童。四人均在上月31日於荃灣南豐中心大家樂餐廳進食兒童餐後，出現腹痛、腹瀉等病徵，全部人已求醫，情況穩定。



大家樂回覆查詢時指，該分店已按食環署指示即時停售兒童餐，並會就事件展開全面調查，包括將食物樣本送往化驗，以避免同類事件再次發生。集團亦向受影響顧客致以慰問。



衞生署衞生防護中心昨日（4日）正調查兩宗食物中毒個案，共涉及4名兒童，他們均於上月31日於荃灣南豐中心大家樂餐廳進食。（資料圖片）

大家樂回覆查詢時指，昨日接獲食環署通知有顧客於5月31日在大家樂荃灣南豐中心分店進食兒童餐後出現不適。大家樂非常關注事件並已安排該分店進行深層清潔消毒，指示員工加強注意個人衛生，以及留意處理和儲存食材的各個步驟必須符合集團的標準及指引，確保食物安全。

此外，該分店已按食環署指示即時停售兒童餐，將全力配合食環署後續的跟進工作，並會就事件展開全面的調查，包括將食物樣本送往化驗，以避免同類事件再次發生。集團亦向受影響顧客致以慰問。

大家樂兒童餐有肉醬意粉、薯角、粟米粒和啫喱。（大家樂facebook圖片)

衞生防護中心昨日（4日）正調查兩宗有流行病學關連的食物中毒個案，共涉及四人。四人在上月31日於荃灣南豐中心2樓的大家樂餐廳用晚膳後出現腹痛、腹瀉、嘔吐及發燒等病徵。全部受影響人士已求醫，情況穩定。

中心初步調查顯示，受影響人士曾進食共同食物，涉及一款兒童餐，食物有肉醬意粉、薯角、粟米粒和啫喱。另外，當中兩人的糞便樣本經化驗後，證實對沙門氏菌呈陽性反應。