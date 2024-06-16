市建局就九龍城衙前圍道項目作諮詢　逾半街市營運者有意回遷

市區重建局行政總監韋志成今日（16日）發表網誌，表示為推展衙前圍道項目，團隊正進行地區諮詢，並在上個月舉辦15場簡介會，與三個組別的特色店舖營運者講解在保留地區特色的設計方案，及過渡經營安排或回遷方案的細節。有店舖經營者對過渡經營安排或回遷方案反應正面，初步表示有意回遷「龍城」區繼續經營。



市建局就九龍城衙前圍道項目作諮詢。（市建局圖片）

市建局行政總監韋志成網誌指，因應推展九龍城衙前圍道項目，團隊進行大量地區諮詢工作，並於5月中舉辦合共15場簡介會，分別向項目範圍內三個組別的特色店舖營運者，包括「街市食品店舖」、「潮泰食品及餐飲店舖」，以及為泰潮社群提供服務的地區組織或機構，詳細講解市建局在保留地區特色的設計方案，以及過渡經營安排或回遷方案的細節供其考慮。

營運者可於下月8日前，向市建局提交「參加搬遷計劃意向書」，表達參與回遷或過渡經營安排的決定。

逾半「街市食品店舖」營運者有意回遷

團隊向不同類別的營運者了解其參加回遷和過渡經營的初步意願。當中逾半「街市食品店舖」營運者表示有意回遷；另有約三成營運者，因打算退休、受整體經濟環境改變而計劃結束生意，故不選擇回遷至新發展項目。而剩餘一小部分營運者，則需要多點時間考慮。

此外，近半「街市食品店舖」營運者計劃參加過渡經營安排，認同市建局提出的過渡經營安排選址鄰近九龍城新、舊街市，照顧到他們集中在街市附近一帶營商的意願。

「潮泰食品及餐飲店舖」方面，超過一半的營運者初步表示計劃回遷，當中大部分選擇回遷至沙浦道項目，。至於為泰潮社群提供服務的地區組織或機構的營運者認為，現階段無打算參與回遷安排。

為「街市食品店舖」營運者作兩大配合

「街市食品店舖」的營運者，關注商舖過渡經營安排的選址、面積大小、周邊配套和租金水平等。售賣鮮貨、乾貨和食材等店舖的經營者，大多表示希望集中在九龍城街市周邊一帶經營。

市建局團隊從兩方面作出配合，包括過渡經營方案選址毗鄰九龍城街市，預留面向衙前塱道和南角道部分臨街地舖，，2031年遷往在賈炳達道公園新建的政府聯用大樓後，過渡經營選址的店舖亦同樣毗鄰新街市。

另外會增設臨時停車場，探討在南角道的一面，增設臨時停車場和上落貨區的方案。

市建局團隊在項目範圍內物色合適的位置，預留面向衙前塱道和南角道部分臨街地舖，供「街市食品店舖」營運者在過渡期間經營。（市建局圖片）

市建局團隊考慮到營運者上落貨的實際需要，將與相關政府部門探討在過渡經營方案選址向南角道的一面，增設臨時停車場和上落貨區的方案。（市建局圖片）

預留新發展項目商舖供回遷 提供特惠租金

在回遷安排方面，市建局已預留新發展項目內的部分商舖，在衙前圍道項目落成後供「街市食品店舖」的營運者優先租用，並提供特惠租金，為期五年。韋志成表示，回遷的位置與日後新街市只是一街之隔，亦毗鄰主要售賣生果、食材的侯王道，相信能延續「龍城」區「行街買餸」的地區特色。