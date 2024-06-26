新田科技城｜環團指涉違國家5生態保育方針　促城規會勿通過草圖

城規會將於本周五（28日）舉行會議，討論港府就新田科技城填塘和發展而修訂的草圖，10個環保團體今日（26日）表示，新田科技城涉嫌違反至少五項國家和大灣區生態保育方針，包括國家的生態優先原則，嚴重威脅大灣區內僅餘一幅完整及相連的濕地，會於今日致函城規會，促請委員勿草率通過港府提出的修訂，避免填塘對大灣區造成破壞。



10個環團今日（26日）表示，新田科技城涉嫌違反至少五項國家和大灣區生態保育方針。 (環團提供圖片)

新田科技城自提出以來爭議不絕，10個聯署團體包括長春社、廣州珠灣人和生態環境研究中心（CECA）、思匯政策研究所、澳門生態股長、創建香港、香港觀鳥會、綠領行動、綠色和平、Hong Kong 2050 is Now及香港大學生態學及生物多樣性學會，今日招開記者表指，於今日致函城規會，促請委員勿草率通過港府提出的修訂，避免填塘對大灣區造成的破壞。

環團：「十四五」支持香港發展創科 也提到兩大保育原則

環團批評，新田科技城自提出以來爭議不絕，發展局從未交代科技用地需求，現時提出的修定草圖，疑透過更改科技城選址的原有土地用途，以規避一系列保育要求，例如「不會有濕地淨減少」。他們又批，局方以「十四五」規劃支持香港發展創科為由，企圖合理化大規模濕地破壞，惟「十四五」規劃的亦有提到兩大保育原則。

廣州珠灣人和生態環境研究中心研究主管陸先生表示，后海灣濕地是兩地生態屏障，開發新田科技城將損害深圳生態。他指，深圳將深圳灣列入生態保育紅線為「管控相當嚴格的保護區」，認為香港未有考慮內地方面的保育。他又指，北部都會區並非真正在執行中央政府對於香港發揮帶頭作用的期望。

內地環團、廣州珠灣人和生態環境研究中心研究主管陸先生(右)表示，后海灣濕地是兩地生態屏障，開發新田科技城將損害深圳生態。 (環團提供圖片）

環團呼籲城規會委員修正草圖杜絕填塘

環團認為，國家環保政策和法例的生態保育方針，理應貫徹在全國所有發展項目中，例如深圳列車車廠「西麗站動車所」原計劃發展123公頃塘朗山郊野公園，但當局基於生態優先原則和對自然保護區的影響，決定更改項目選址，以減少生態損害。

環團呼籲城規會委員秉承嚴格審批濕地發展項目的一貫作風，在會議中修正草圖，杜絕填塘和佔用現有后海灣濕地保育區，以符合現行《規劃指引編號12C》的規定及《粵港澳大灣區發展規劃綱要》中開展濱海濕地跨境聯合保護要求；以及跟進政府早前會議上未有釋除城規委員疑慮的關鍵問題，避免這片珍貴的國際級濕地遭到不可逆轉的破壞，拖垮粵港澳三地的生態保育成效。