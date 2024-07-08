古樹名木｜尖沙咀警署外一棵細葉榕健康欠佳 康文署周六將移除
撰文：董素琛
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康文署表示，位於尖沙咀警署外一棵健康及結構狀況欠佳的約13米高細葉榕，儘管實施了多項護養和風險緩減措施，狀況仍持續轉差，無法復原，署方最後決定將於本周六（13日）移除有關樹木。該樹木在《古樹名木冊》內的編號為LCSD YTM/3。
康文署今日（8日）表示，這棵位於尖沙咀彌敦道近尖沙咀警署的細葉榕，在2022年已被發現健康及結構欠佳，樹冠不對稱、密度稀疏及活冠比低，葉片比正常細小及萎黃，主幹及分枝亦發現有內部木質腐爛情況。
署方一直為該樹進行定期檢查及護養，包括施放殺真菌劑、改善土壤、施肥、鬆土、清理樹冠、安裝纜索、引根及使用除蟲劑等，惟其健康及結構狀況仍持續轉差，無法復原。
有鑑於該樹所在路段人流及車流眾多，為免影響行人和道路使用者的安全，康文署最後決定移除有關樹木，並已就有關移除該樹的建議諮詢油尖旺區區議會，獲得接納。
康文署會在樹木被移除後安排在原址補種一棵細葉榕，該署發言人重申，會繼續謹慎檢查和護理轄下樹木，只會在沒有其他可行的風險緩解方案下，才會考慮移除有問題的樹木。
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