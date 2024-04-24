古樹名木｜粉嶺樓遊樂場13米高細葉榕被移除　康文署：有倒塌風險

康樂及文化事務署今日（24日）移除粉嶺樓遊樂場一棵有倒塌風險的古樹名木，該棵細葉榕高13米，於《古樹名木冊》內的編號為LCSD N/12。康文署指，一直密切監察該樹健康及結構狀況，早於2016年發現該樹健康情況持續衰退，支撐樹冠的四條主要枝幹因受真菌感染及惡劣天氣影響被移除或折斷。



該署指，雖已即時進行一系列樹木護養工作，包括清理樹冠、使用有機覆蓋物及除真菌劑等，惟該樹木的健康和結構狀況持續惡化，並且有倒塌風險。遂於今日移除該樹，並會安排在原址補種一棵紫檀。



康樂及文化事務署4月24日移除粉嶺樓遊樂場一棵有倒塌風險古樹名木，涉及一棵高13米的細葉榕。（康文署樹木登記冊圖片）

2016年發現健康情況持續衰退 康文署曾作一系列樹木護養工作

康文署稱，一直密切監察《古樹名木冊》內編號為LCSD N／12的細葉榕，牠早於2016年健康情況持續衰退，支撐樹冠的四條主要枝幹因受真菌感染及惡劣天氣影響被移除或折斷。雖然康文署已即時進行一系列樹木護養工作，包括清理樹冠、使用有機覆蓋物及除真菌劑等，惟該樹木的健康和結構狀況持續惡化，並且有倒塌風險。

將於原址補種一棵紫檀

康文署稱，分別向北區區議會、城市林務諮詢小組及發展局綠化、園境及樹木管理組諮詢有關移除該樹的建議後，遂於今日移除該樹，並會安排在原址補種一棵紫檀。

康文署發言人重申，該署會繼續謹慎檢查和護理轄下樹木，只會在沒有其他可行的風險緩解方案下，才會考慮移除有問題的樹木。