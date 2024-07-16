極端天氣｜政府資助杏花邨建弧形擋浪牆及擋水設施　料2026年完工

每逢颱風襲港，杏花邨的風力及雨量都是焦點。為應對極端天氣，政府提出一次性資助方案，移走海堤上的部分大石，再往上加建弧形擋浪牆，以及一次性資助該屋苑設立可拆卸式擋水設施。杏花邨業主大會已在本月初表決通過，接受這筆資助，政府預計工程於2026年內完成。



2017年8月，超強颱風「天鴿」襲港，杏花邨海傍湧現6層樓高的巨浪。（網上短片截圖）

6月26日，杏花邨舉行防風演習。（民政總署facebook）

6月26日，杏花邨舉行防風演習。（民政總署facebook）

東區民政處聯同發展局及土木工程拓展署，於本月6日出席杏花邨沿岸改善措施業主大會，為居民表決杏花邨改善沿岸一次性資助方案前作出講解。業主大會最後以92.72%贊助票通過政府資助。

東區區議會今日（16日）討論此事，據政府提交的文件顯示，政府提出的一次性助助方案，會資助杏花邨移走現有海堤上的部分大石，再往上加建弧形擋浪牆，以及一次性資助杏花邨設立可拆卸式擋水設施。

東區民政事務專員陳尚文(中)及土拓署總工程師張永康(右二) ，6月初到杏花邨與業主委員會成員會面。（民政總署facebook）

待工程完成後，根據地契要求，維修現有海堤、新建擋浪牆及可拆卸式擋水設施責任，須由杏花邨業主繼續負責。

發展局及土木工程拓展署在方案通過後，會與屋苑商討細節，然後開展工程，工程預計可於2026年內完成。

▼2017年8月23日 超強颱風「天鴿」吹襲杏花邨情況▼



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此外，民政處已與東區區議會的區議員開設應對惡劣天氣通報群組。在區內遭遇惡劣天氣時，民政處會請區議員匯報各小區情況，及向居民發放資訊，以協助政府在惡劣天氣時應急，以迅速復原。