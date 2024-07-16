康文署下周一移除南區及大埔區兩古樹　鐵路博物館暫停開放

​康樂及文化事務署將於下周一（22日）移除兩棵分別位於南區南灣泳灘及大埔香港鐵路博物館，健康及結構狀況差的古樹名木，一棵為木麻黃，一棵為細葉榕。為配合移除工作，香港鐵路博物館將於下周一暫時關閉，並於下周三日（24日）重開。



康文署指位於南灣的木麻黃自2023年開始發現健康及結構欠佳，樹冠不對稱及稀疏，分叉幹裂開，分枝和主幹底部亦發現有內部木質腐爛情況。（古樹名木冊圖片）

南灣泳灘木麻黃主幹底部內部木質腐爛

康文署指，於位於南灣泳灘的木麻黃，高約15米，自2023年開始發現健康及結構欠佳，樹冠不對稱及稀疏，分叉幹裂開，分枝和主幹底部亦發現有內部木質腐爛情況。署方一直為該樹進行定期檢查及護養，包括施用殺真菌劑、安裝纜索，以及修剪和移除腐爛樹枝以緩減樹木風險。儘管已實施了多項措施，其健康及結構狀況仍持續不斷轉差，無法復原。

康文署指位於香港鐵路博物館的樹木是細葉榕從2023年開始，該樹的健康狀況日漸轉差，受褐根病感染的情況嚴重，健康及結構無法復原。（古樹名木冊圖片）

香港鐵路博物館細葉榕根部和樹幹底部明顯腐爛

而另一棵位於香港鐵路博物館的樹木是細葉榕，該樹木高約17米，在2020年7月證實受褐根病感染後，康文署隨即進行相關護理工作，包括為該樹進行定期檢查及護養、修剪樹冠、安裝纜索及施用殺真菌劑等。惟從2023年開始，該樹的健康狀況日漸轉差，以致樹冠日漸稀疏，根部和樹幹底部位置的木質發現明顯腐爛，顯示該樹受褐根病感染的情況嚴重，健康及結構無法復原。

康文署指，鑑於兩棵樹木所處位置人流眾多，為保障公眾安全，署方最後決定移除兩棵樹木。

為配合移除鐵路博物館細葉榕的工作，鐵路博物館將於7月22日，即下周一暫時關閉，並於下周三重開。（夏家朗攝）

為配合移樹工作 鐵路博物館下周一起停開

康文署指，為配合移除鐵路博物館細葉榕的工作，鐵路博物館將於7月22日，即下周一暫時關閉，並於下周三重開。

康文署表示，經樹木管理辦事處諮詢城市林務諮詢小組有關移除上述兩棵樹木的建議，已獲其接納。在移除有關樹木後，康文署會於附近地點補種欖仁樹或紅花玉蕊。